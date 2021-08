„Ez történelmünk legszörnyűbb vihara”

Az Ida helyi idő szerint vasárnap délben érte el Louisiana állam legdélebbi kikötőjét, a New Orleans-tól ötven kilométerre található Port Fourchont, és óránként majdnem 120 mérföldes (csaknem 200 kilométeres) sebességgel közelített a város felé. Ráadásul a szárazföld fölé érve eleinte alig kezdett el gyengülni: órákkal később még mindig négyes kategóriájú hurrikánként tartották nyilván, és végül csak helyi idő szerint este hétre gyengült hármas erősségűvé, de a szél még így is annyira erős volt, hogy a Mississippi folyó egy ideig visszafelé folyt.

– jelentette ki az amerikai meteorológiai intézet munkatársa, Kevin Gilmore. A meteorológusok arra figyelmeztették a helyieket, hogy a Louisiana állammal szomszédos Mississippi partvidékén életveszélyes, akár a háromméteres magasságot is elérő áradásokra kell számítani az alacsonyabban fekő területeken, és azt tanácsolták az ott élőknek, hogy keressenek magasabban menedéket.

Az Ida helyi idő szerint hétfőn hajnali négy órára ugyan hivatalos trópusi viharrá változott, de továbbra is nagy a veszélyben vannak a két állam déli részén élők a pusztító erősség szelek és az áravizek miatt – közölte a Nemzeti Hurrikán Központ. A meteorológiai intézet arra szólította fel az ezen a területen élő embereket, hogy ne menjenek a szabadba.

SOUND OF FURY: Powerful winds and sheets of rain brought by Hurricane Ida lash a dock in Port Fourchon, Louisiana, as the extremely dangerous Category 4 storm continues to move inland.

Közben New Orleanstól délre és nyugatra is az áradásveszély miatt adtak ki figyelmeztetéseket.

A várostól délre található Jean Lafitte város rendőrkapitányának elmondása szerint a környéken legalább négyszáz ember rekedt, ők egészségügyi vagy anyagi okokból nem tudták elhagyni az otthonukat a hurrikán érkezése előtt. A területen a helyi sajtóban megjelent beszámolók szerint az árvíz szintje három méter, és tovább emelkedik, Marcel Rodriguez rendőrkapitány közlése szerint a helyzet katasztrofálisabb, mint a 16 évvel ezelőtti Katrina hurrikán idején.

A város polgármestere a WGNO televíziónak nyilatkozva kért segítséget az árvízben rekedt emberek mentésére, közölve, hogy „még soha nem láttunk ehhez hasonlót, ez történelmünk legszörnyűbb vihara”. Tim Kerner Jr. a CNN-nek elmondta, hogy a várost „teljesen elpusztította” az Ida hurrikán, a mentőalakulatok pedig képtelenek eljutni a házukban rekedt emberekhez.

A polgármester közölte, hogy az erős szelek miatt nem tudnak mentőcsónakokat küldeni az emberek kimentésére, és próbálkoztak ugyan árvizekben is használható teherautókkal, de azokkal sem tudtak átjutni a vízen.

Közben a New Orleanstól nyugatra található LaPlace városában többen a házuk padlásán és a tetőkön várják, hogy érkezzen a segítség, de a hatóságok szerint arra még órákat kell várni, amíg biztonságos lesz mentőalakulatokat küldeni a víz alá került településre. A mentést nehezíti, hogy sok helyen akadozik a 911-es segélyhívó, és a mobilszolgáltatásban is gondok vannak.

Az Ida pusztítása különösen nagy terhet ró a louisianai kórházakra, amelyekben több mint 2400 covidos beteget is ápolnak. Normális esetben egy ilyen erősségű hurrikán érkezésekor elkezdenék kiüríteni a kórházakat, de ezt most nem tudják megtenni, mert nincs hová küldeni a betegeket. Több kisebb kórház épületét megrongálta a vihar, volt, ahol a tetőt tépte le az erős szél.

ABSOLUTELY HORRIBLE: Hurricane Ida ripped the roof off Lady of the Sea Hospital in Galliano >> https://t.co/VQAkpMOUpL pic.twitter.com/e3WZMaw1bE

Egy kórházban az ápolóknak kézzel kellett lélegeztetniük az intenzív osztályon fekvő betegeket, miután áramkimaradás történt, és az egyik generátor az erős szél miatt működésképtelenné vált, így leálltak a lélegeztetőgépek – jelentette a helyi sajtó. A betegeket a lépcsőházon keresztül kellett átszállítani egy másik osztályra, ahol volt áram. Az AP hírügynökség közlése szerint ugyanakkor a kórházak többségében felkészültek a hurrikánokkal együtt járó áramkimaradásokra, és van elég generátor és üzemanyag, hogy ellássák a betegeket.

Az államban több mint egymillió háztartásban nincs áram, köztük New Orleans egész területén. A helyi energiaszolgáltató tájékoztatása szerint „katasztrofális károk” miatt állt le az áramszolgáltatás a városban, ahol csak a generátorok működnek. A hatóságok arra is felszólították az embereket, hogy takarékoskodjanak a vízzel, mert az áram hiánya miatt a szennyvíztisztótelepek is leálltak, valamint azt kérték, hogy csak forralt vizet igyanak.

Y’all … I don’t even know what wizardry this is but it’s terrifying. #HurricaneIda

🎥 Scott Alexander in the New Orleans CBD pic.twitter.com/Yy51B2ECn3

— Jeff Nowak (@Jeff_Nowak) August 29, 2021