Punknótával akarják elérni a Kínában bebörtönzött magyar elengedését

A kanadai-magyar Michael Kovrigot volt zenekara próbálja megmenteni. A baj csak az, hogy az ügye nagyon világpolitikai jellegű.

Kémkedéshez kapcsolódó vádakkal tartják rácsok mögött jó ideje Kínában a kanadai-magyar Michael Kovrigot, akinek ügyében a magyar külügy feltűnően passzív. Az RTL Klub Fókusz című műsora Kovrig zenekarával forgatott egy riportot arról, a banda hogyan próbálja a saját eszközeivel elérni, hogy több figyelem összpontosuljon Kovrig esetére. A Bankrupt nevű punkzenekar (amiben Kovrig is zenélt korábban) magyarul és angolul is felvette a dalt, aminek klipjében kézről kézre adnak egy Free Michael Kovrig feliratú képet olyan emberek, akik támogatják az ügyet. Hogy ennek mi köze a Huawei-cégvezér lányának kanadai őrizetbe vételéhez, azt is elmagyarázza ez a videó: