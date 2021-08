Megérkezett Bécsbe a megtorlás elől menekülő fehérorosz futónő

Megérkezett Ausztriába Kriszcina Cimanouszkaja fehérorosz olimpiai sprinter, aki hétfőn a tokiói lengyel nagykövetségen jelentkezett, hogy lengyel humanitárius vízumot kapjon az őt ért sérelmek után – számolt be mások mellett az Associated Press. A futónő korábban azt mondta, hogy a fehérorosz csapat hivatalos vezetőivel való vitája miatt úgy érezte, nem tud biztonságban hazatérni Fehéroroszorszába. Cimanouszkaja azért menekül, hogy elkerülje a fehérorosz hatalom megtorlását.

A bécsi landolás után várhatóan Lengyelországba utazó sportoló elmondta, hogy a csapat illetékesei megpróbálták kényszeríteni, hogy korábban hazarepüljön, miután kritizálta őket, ekkor azonban több európai ország segítséget ajánlott neki.

Az nem világos, hogy ezek után mi vár a 24 éves nőre, úgy a sportkarrierben mint a magánéletében. Mielőtt elhagyta Japánt, azt mondta, reméli, hogy folytatja futókarrierjét, de a biztonság elsőbbséget élvez. Férje nem sokkal az után menekült el Fehéroroszországból, hogy felesége közölte, nem tér vissza. Lengyelország a férfinak is felajánlotta a vízumot.

– kommentálta Cimanouszkaja érkezését Magnus Brunner, az osztrák kormány részéről, miután a repülőgép szerda délután megérkezett Bécsbe Tokióból a sportolóval a fedélzetén.

A nő a lengyel hatóságok tanácsára biztonsági okokból repült először Bécsbe, nem pedig közvetlenül Lengyelországba.

„Világossá tették, hogy a hazatérésem után mindenképpen büntetésre számíthatok” – mondta a sportoló az AP-nek kedden adott videóinterjújában. Az AP interjújában Cimanouszkaja ugyanakkor aggodalmát fejezte ki szüleivel kapcsolatban, akik továbbra is Fehéroroszországban maradnak.

Nyugati vezetők elítélték a fehérorosz hatóságok bánásmódját. Antony Blinken amerikai külügyminiszter „a transznacionális elnyomás egyik újabb esetének” minősítette a fehéroroszoknak azt a törekvését, hogy a sportolónőt a szólásszabadság gyakorlása miatt hazatérésre akarták kényszeríteni.

The Lukashenka regime sought to commit another act of transnational repression: attempting to force Olympian Krystsyna Tsimanouskaya to leave simply for exercising free speech. Such actions violate the Olympic spirit, are an affront to basic rights, and cannot be tolerated.