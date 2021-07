Kutyáját magához ölelve vetette le magát egy nő egy 46 emeletes házról

A New York-i eset előtt fura feliratú papírrepülő landolt a közelben.

Sokkolta a szemtanúkat egy pénteken délután New Yorkban történt öngyilkossági eset.

Egy hatvanéves nő nem sokkal délután 1 előtt leugrott egy 46 emeletes manhattani épület tetejéről.

A nő a kutyáját magához ölelve vetette le magát a mélybe.

Egy szemtanú, Dimitri Wallace a New York Postnak elmesélte: nem sokkal az eset előtt egy szemközti épület tetején levő teraszon üldögélt, amikor egy papírrepülőt sodort elé a szél, aminek egyik szárnyára a „Szerencsés vagy” feliratot írták, a másikon ez a szöveg szerepelt:

Továbbra is légy erős, túlleszel ezen!

A férfi úgy gondolta, elég bizarr ez az üzenet, és eszébe is jutott, hogy esetleg valaki bajban lehet. Mindenesetre ő is eldobta a repülőt, hadd jusson el máshoz is a pozitív üzenet.

Hogy volt-e összefüggés a papírrepülő és a nő öngyilkossága között, egyelőre nem tudni. A rendőrök a nő lakásában – abban az épületben lakott, amelynek a tetejéről leugrott – búcsúüzenetet és üres gyógyszeres üvegeket is találtak.