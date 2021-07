„Ez horror. Nem tud mást tenni az ember, mint sírni”

– nyilatkozta a Zeit német lapnak Roland Böhm, aki – a két gyerekével és az édesanyjával együtt – 13 órát töltött egy tetőteraszon, miután az Altenahr-Altenburg nevű települést elöntötte az árvíz. Az általában sekély Ahr folyó az utóbbi időszak heves esőzései után hömpölygő áradattá változott, autókat, lakókocsikat sodort el, elmosta a vasúti síneket és fákat szakított ki. Böhmék házában nem sokkal sötétedés után öntötte el a földszintet a víz, ezután menekültek fel a tetőre, majd onnan a szomszéd tetőteraszára. Nem volt náluk semmi más, csak a rajtuk lévő ruha meg egy pár üveg kóla és ásványvíz.

Ők azonban még szerencsésnek mondhatják magukat, mert Rajna-vidék-Pfalz tartományban, ahol Altenahr-Altenburg is található, a katasztrófában elhunytak száma hatvanra emelkedett. Mint a Zeit írja, a mostani az Eifel-régió legsúlyosabb árvízkatasztrófája, és a feltételezések szerint ez volt a legnagyobb esősáv, amelyet valaha megfigyeltek Németországban.

A Kölntől délnyugatra található Erfstadt-Blessemről egészen drámai képeket közölt a helyi kormányhivatal. A településen nagyon gyorsan és erőteljesen mosta alá a víz a házakat, amelyek egy része teljesen vagy részben összedőlt, halálos áldozatokat követelve. Amint az alábbi képeken látszik, egyes helyeken gyakorlatilag eltűnt a talaj.

A WDR péntek délelőtti tudósítása szerint folyamatosan érkeznek a segélykérő hívások Erfstadtból olyan emberektől, akik a városkában rekedtek, és akkor sem akarták elhagyni a házaikat – vagy visszatértek oda –, miután a települést katasztrófa sújtotta területté nyilvánították. A mentőalakulatok nem mindenkihez jutnak el a csónakokkal, és az éjszaka a helikopterek sem tudtak dolgozni. Cikkünk megírásáig 55 embert mentettek ki Erfstadtból, további 15 ember a házában ragadt. Halottakról egyelőre nem érkezett hír, de a hatóságok arra kérnek mindenkit, ne térjenek vissza az elárasztott házaikba, mert életveszélyes.

A német lapok tele vannak drámai beszámolókkal. A Zeit például arról is írt, hogy a már bemutatott Altenahr-Altenburg település egy másik házában a 29 éves Melinda úgy mentette meg saját magát és a szüleit a villámgyorsan emelkedő árvíztől, hogy miután felmenekültek a padlásra, az egyetemista lány belülről kirúgott több cserepet, és így ki tudtak mászni a tetőre. A család végül egy magasabban fekvő közúti alagútban lelt menedéket, ahova a mentőalakulatok helikopterrel szállítják a túlélőket.

Az biztos, hogy a péntek déli állás szerint csak Németországban több mint 100-an haltak meg az esőzések és az áradások miatt, de azt nem tudni, hogy mi lesz a végső létszám. Ahogy húzódik vissza a víz, a mentőalakulatok folyamatosan holttesteket találnak, Sinzigben például tizenketten haltak meg egy olyan intézményben, ahol súlyos fogyatékossággal élő embereket látnak el. A beszámolók szerint, miután az Ahr folyó szerdáról csütörtökre virradóra gyorsan megáradt, elöntötte a szociális otthon földszintjét, és az ott lakók nem tudtak kimenekülni.

Rajna-vidék-Pfalz mellett Észak-Rajna-Vesztfália tartományban is veszélyhelyzet van érvényben, de nagyon súlyos a helyzet Hollandiában és Belgiumban is. A belga hatóságok eddig kilenc halottról számoltak be. A Rajna-vidék miniszterelnöke, Malu Dreyer, így foglalta össze a jelenlegi helyzetet:

Az áldozatok pontos számát most még megbecsülni sem tudják. Péntek reggel még több mint ezer embert tartottak nyilván eltűntként, ennek azonban az is az oka, hogy sok helyen nem működik sem a vezetékes, sem a mobiltelefon-hálózat, ezért nem tudják elérni az érintetteket. Az eltűntek száma a halottakéhoz hasonlóan folyamatosan változik, ahogy helyreáll majd a telefonszolgáltatás, és ahogy halad a mentés, és remélhetőleg minél többen kerülnek elő majd élve.

Van, ahol már javul a helyzet, és az emberek visszamehetnek a házaikba: Leverkusenben pénteken elkezdődtek a helyreállítási munkálatok, de még mintegy 1200 háztartásban nem volt áram, mert sok helyen még nem tudták kiszivattyúzni a pincékből a vizet. Akad olyan hely is, ahol viszonylag könnyen átvészelték a katasztrófát. Egy olvasónk, Balázs Düsseldorfban él, ahol szintén megemelkedett két patak, és az egyik városrészen a 20–30 centis vízben csónakokkal segítenek a lakosoknak a hatóságok, de a város legnagyobb részén a csatorna el tudta vezetni a vizet.

Balázs beszámolt arról is, hogy folyamatosan kapja az értesítéseket a NINA nevű telefonos alkalmazásra, így nyomon tudja követni a helyzet alakulását. Egy csütörtök esti üzenetben például az állt, hogy az Ostpark nevű városrészben már megszűnt az árvíz, de az alacsonyabban fekvő területeken még lehetnek belvizes részek. Az üzenethez egy térképet is mellékeltek arról, hogy éppen melyik városrész van víz alatt, megadták egy napközben hívható forródrót számát is, illetve egy címet, ahol személyesen lehet információt vagy segítséget kérni.

Arra a kérdésünkre, hogy az ott élők mennyire érzik katasztrofálisnak a helyzetet és mennyire félnek attól, hogy ez mostantól általános lesz, Balázs azt mondta: nehéz erre válaszolni. Akikkel ő beszélt, egyelőre arra figyelnek, hogy mi történt, és hogyan zajlik a mentés, illetve a kárelhárítás.

This flooding in Germany today is hard to wrap your head around. It really seems like the planet is trying to tell us something pic.twitter.com/o5vCEpk8mk

— Read Parable of the Sower by Octavia Butler (@JoshuaPotash) July 16, 2021