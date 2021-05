Negyven kivégzett nő holtteste lehet a salvadori tömegsírban, és ez csak a jéghegy csúcsa

Döbbenetes méreteket ölt a nők elleni erőszak Közép-Amerika egy szegletében, amit egy tömeggyilkos pszichopata esete is mutat. Ám valószínű, hogy az elkövető nem egyedül cselekedett. Ahogy ebben a gyilkosságsorozatban, úgy a nők elleni erőszakban általában is cinkosok vagy félrenézők a hatóságok. A világ egyik legveszélyesebb országában mára ugyan visszaesett az emberölések száma, talán a mostani irtózatos eset a nők elleni erőszak terén is előrelépést hozhat végre.

Borzasztó hír rázta meg a gyilkosságokhoz sajnos hozzászokott salvadoriakat napokkal ezelőtt. Egy tömegsírt találtak egy volt rendőr házának udvarában Chalchuapa városában, 75 kilométerre a fővárostól, San Salvadortól. A Daily Beast cikke szerint a nyomozók eredetileg egy 57 éves anya és a 26 éves lánya után kutattak, amikor eljutottak Hugo Ernesto Osorio Chávezhoz. Feltárásokat kezdtek a kertjében, ahol egyre-másra kerültek elő a holttestek. Jelen állás szerint akár 40 ember maradványai is az exrendőr kertjében lehetnek eltemetve. Az 51 éves Osorio Chávez a kis közép-amerikai ország legbrutálisabb sorozatgyilkosává válhatott, bár a helyzet ennél összetettebb. Sikolyok Május 7-én a szomszédok hívták ki a rendőrséget az Estévez utcába – írja a Guardian –, mondván, női sikolyokat hallottak Osorio Chávez lakásából. A rendőrök berontottak a házba, ahol két nő holttestét találták meg, akiket vélhetően a férfi egy vascsővel agyonvert. Osorio Chávezt elfogták, a teraszon pedig két félig eltemetett férfire bukkantak. A kertben gyanúsan hepehupás volt a talaj. Ásni kezdtek, ekkor kerültek elő a további holttestek. Eddig 15 holttestet ástak ki, de sokkal több lehet: a hatóságok azt közölték, egy hónapba is beletelhet, mire minden sírt megtalálnak, és minden maradványt kiemelnek. Az áldozatok nagyrészt nők voltak (bár három gyerek holtteste is előkerült), így a hatóságok hamar szexuális erőszak gyanújával kezdtek nyomozni. #CasoChalchuapa | Desde el 7 de mayo el equipo forense, criminalista, investigadores y agentes de la @FGR_SV han trabajado arduamente para dar con el paradero de las víctimas y brindarle respuestas al pueblo salvadoreño. pic.twitter.com/1tS8gh4dmt — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) May 21, 2021 Ragadozók köre A helyzet súlyosabb, mint elsőre látszik, Osorio Chávez ugyanis nem magányos pszichopataként ölt ártatlan embereket, vele együtt 11 embert tartóztattak le a hatóságok. Úgy tűnik, egy szexuális bűncselekményekre épülő körrel van dolguk a nyomozóknak, amiben volt rendőrök, katonák és embercsempészek is megtalálhatók. Még egyikük se tett beismerő vallomást. Sokat elárul Osorio Chávezről, hogy 2005-ben éppen azért küldték el a rendőrségtől, mert a Washington Post cikke szerint egy kiskorúval testi viszonyt folytatott, egy másikat pedig megerőszakolt. Emiatt öt évet börtönben töltött. Mauricio Arriaza Chicas rendőrfőnök így nyilatkozott a sajtónak: Azt mondta nekünk, hogy a közösségi médiában találta meg az áldozatokat, felkereste, majd az amerikai álom ígéretével elcsalogatta őket. Őrizetbe vettük ezt a pszichopatát, és azt hiszem, a neki segítő emberek 99 százalékát is. Egy olyan gyanúja is van a rendőrségnek, hogy a fő elkövető nem is feltétlen felelős minden áldozat haláláért, előfordulhat, hogy a többi gyilkos áldozatait is az ő kertjében temették el. A szomszédai amúgy laza fickónak ismerték meg Osorio Chávezt, aki motorozgatott, beszélgetett, mesélt a magánnyomozói és testőri munkáiról, szóval senki sem feltételezte róla, hogy ennyi vér tapadt a kezéhez. Múlt pénteken sok eltűnt ember hozzátartozója jelent meg a háznál szerettük képével, hátha azonosítani tudják őket (tőlük DNS-mintákat is vesznek majd a holttestek azonosításához). Ez azonban a lehetetlennel vetekszik sok esetben, egyes tömegsírok 2-3 évesek lehetnek. Jessenia Elizabeth Francia jó pár kilométert utazott, hogy hírt kapjon hét éve, 16 évesen eltűnt fiáról, akit csak elküldött ebédért, de sose tért haza. Ezeket mondta a Guardiannak, miközben a telefonján a fia képét mutatta: Legalább a csontjait meg akarom találni, hogy eltemethessem, és békére leljek. Megölik őket, mert nők Közép-Amerikában, részben mert a térség fontos drogszállítási útvonal Dél- és Észak-Amerika között, döbbenetesen sok az emberölés, de Salvador e téren is borzasztó helyzetben áll, vezeti az ilyen statisztikákat. A 6,7 milliós országban csak tavaly 541 nőnek veszett nyoma. Sokan épp a nőket érő aránytalan és brutális erőszak elől menekülnek északra, Mexikóba vagy az USA-ba, ám sokszor az embercsempészek is kihasználják sanyargatott helyzetüket. Morena Herrera nőjogi aktivista álláspontja: A chalchuapai nők sorozatgyilkosának esete nem elszigetelt. Ez az incidens két faktorban gyökerezik: a társadalom engedékenységében a nők elleni erőszakkal szemben és az intézményi cinkosságban. El Salvador intézményei nagyon keveset törődnek a nők életével – és nem csak a rendőrségről beszélek. A Guardian már 2018-ban foglalkozott a témával, sorolva az eseteket: az esküvőjére készülő, 22 éves, 56 késszúrással megölt Graciela Eugenia Ramírez Chávezét, a 45 éves, az otthonában halálosan megsebesített Rosa María Bonilla Vegáét, a 33 éves, megfojtott újságíróét, Karla Turciosét. Ebben az évben a főügyészség végre legalább arra elszánta magát, hogy új egységet hozott létre a nők, a gyerekek, a kamaszok és az LMBT-közösség tagjai elleni erőszak kezelésére. Bár az egység dolga nem feltétlenül a gyilkosok elfogása, sokkal inkább stratégiák és tervek kidolgozása, a helyi nőjogi szervezetek már ezt is előrelépésként értékelték. A kritikák szerint amúgy is arra van leginkább szükség, hogy a hatósági fejekben rendet tegyenek, ne legyen vállvonogatás a rendőrségen, ha egy nő elleni nemi erőszakról vagy bántalmazásról van szó. Sokszor a rendőrség nem reagál kellő eréllyel a nők elleni erőszakra, aminek a vége sokszor az, hogy az erőszak eldurvul, és a nőt megfojtják, leszúrják, agyonverik vagy lelövik. A fent említett Ramírez amikor az első, agresszív párja elől elmenekült, azt a tanácsot kapta a rendőrségtől, hogy vegye a saját kezébe az igazságszolgáltatást. A helyzetet jellemzi, hogy San Salvadorban, a fővárosban már nőjogi tüntetések voltak, és a helyi ENSZ-iroda is jelezte, hogy a kormánynak lépéseket kell tennie. Az ifjú elnök a dicsfényben Az biztos, hogy a – palesztinai keresztény felmenőkkel rendelkező – 40 éves elnök, Nayib Bukele betartotta választási ígéretét, naponta az eddigi kilenc helyett átlagban már „csak” három embert ölnek meg az országban (gyanús, hogy nem a hatósági szigor, hanem a kartellekkel való kiegyezések miatt). Ugyanakkor nem sokat csökkent a furcsa eltűnések száma, amiről keserű tapasztalataik lehetnek a helyieknek: az 1979 és 1992 közötti polgárháborúban is ezrével tűntek el emberek. Salvador és az emberélet értéke A dél-amerikai drog a nagy felvevőpiacnak számító Egyesült Államokba és Kanadába a közép-amerikai földhídon jut át. A hatóságok némi amerikai segítséggel évtizedek óta vívják háborújukat a drogcsempészetből kiválóan megélő kartellekkel, bandákkal, és ez alól a régóta instabil Salvador sem kivétel. A hatóságok és a bandák, illetve a bandák és más bandák közti harcok következménye az elszabadult utcai erőszak, leszámolások, eltűnések és gyilkosságok. A Világbank 2018-as adatai szerint a világ legveszélyesebb országa Salvador, ahol 52 emberölést regisztráltak ekkor. Azóta javult a helyzet, Bukele elnök első évében 50 százalékkal csökkent a gyilkosságok száma. Ezt az elnök a keményebb hatósági fellépésnek tudja be, de sok hang szerint egyszerűen lepaktált az elnök a bűnbandákkal, egyfajta fegyverszünetet léptetve életbe (a kormány ezt tagadja, bizonyíték nincs az elméletre). A legismertebb bandák a Mara Salvatrucha (MS-13) és a Barrio 18, amik sok esetben még a börtönöket irányításuk alatt tartják. A hatóságok Osorio Chávez és köre mostani gyilkosságait is igyekeznek csak a férfire tolni, mondván, egy elborult pszichopata követte el őket, de ahogy fentebb írtuk, a biztonsági erők jó pár tagja került rács mögé az ügyben. Bukele is megszólalt, és csak Osorio Chávezről tett említést, mondván, „legalább száz évet tölthet börtönben”, és soha többé nem fogja élvezni a napfényt (noha egyelőre még vádat sem emeltek ellene). A rendőrség szerint már most az ország legszigorúbban őrzött börtönének egyik ablaktalan magánzárkájába csukták. Los investigadores continúan trabajando, hoy aparecieron más cuerpos y pudieran haber más cómplices. 