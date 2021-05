Az Európai Parlament megszavazta, hogy felfüggesztik a Kínával kötött beruházási egyezményt

Az Európai Parlament csütörtökön megszavazta, hogy felfüggesztik a Kínával kötött beruházási egyezmény ratifikálását, addig, amíg Kína meg nem szünteti az uniós politikusokkal szembeni szankciókat.

Az elfogadott állásfoglalásban a lehető leghatározottabban elítélik az alaptalan és önkényes szankciókat, amelyeket nemrég kivettettek, többek között öt európai parlamenti képviselőre.

A határozatot 599 képviselő szavazta meg, 58 tartózkodott és 30 nemmel szavazott. Egyelőre nem került fel a pontos szavazási lista, de a momentumos Cseh Katalin posztja alapján a Fidesz képviselői is a 30 nemmel szavazó között volt.

This sums up the isolation of Orban’s Fidesz in EU politics— there were 30 (!) MEPs voting against freezing the 🇪🇺🇨🇳 investment deal, over a third of them from Fidesz

599 of us are firmly aligned with Europe, not the CCP. Especially when we’re slapped with sanctions https://t.co/mKZnbd5cZa pic.twitter.com/mwqgIcJCVf

— Katalin Cseh (@katka_cseh) May 20, 2021