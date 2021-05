Videón, ahogy gazdája átadja a rendőrségnek illegálisan tartott bengáli tigrisét

A houstoni rendőrségre érkezett bejelentés, hogy május 9-én este 8 körül a házak között egy nagytestű tigris lófrált. A közösségi oldalakon terjed egy videó, amin látható, hogy egy férfi fegyverrel áll a tigrissel szemben és káromkodások közepette üvölti az állat tulajdonosának, hogy „vigye vissza a kibaszott tigrisét”. A fegyveres férfi a közelben lakó megyei seriffhelyettes volt. A tigris és gazdája végül egy terepjáróval távoztak a helyszínről.

A Sky News számolt be a houstoni rendőrség bejelentéséről, miszerint az állat előkerült: a 9 hónapos bengáli tigrist gazdája, Gia Cuevas adta át a rendőröknek. A nő ellen nem emelnek vádat, az azonban nem világos, hogy tigris hogyan került Cuevas és férje birtokába. Az állat jó egészségnek örvend, egy állatmenhelyre kerül megfigyelésre, ahonnan egy rezervátumba kerülhet majd tovább. India, a tigris jelenleg 79 kilós, teljes kifejlettségi állapotában súlya elérheti a 270 kilogrammot is. A rendőrség felhívta a lakosság figyelmét, hogy Houstonban illegális tigrist tartani.

HPD Major Offenders Commander Ron Borza is relieved “India” the 🐅 is now safe: https://t.co/3w2CZznKu9 pic.twitter.com/RiNviPFzq3

— Houston Police (@houstonpolice) May 16, 2021