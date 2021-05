A fenekükön keresztül is tudnak lélegezni az emlősök vészhelyzet esetén

Hasznos tudásnak tűnik.

A fontos hírre a Yahoo oldalán bukkantunk, ahol azt írják, japán tudósok egy csoportja jött rá a felfedezésre, miszerint emlősök számára lehetséges, hogy az ánuszon keresztül vigyenek be oxigént a szervezetükbe. Legalábbis az egerek, patkányok és malacok biztosan képesek erre, illetve az emberek is, ha légzési zavarral küzdenek és nincs a közelben lélegeztetőgép vagy az nem megfelelő. A cikk felhívja a figyelmet arra is, hogy bizonyos fajoknak milyen alternatív légzési módszereik vannak: a harcsák és a tengeriuborkák például a beleiket is tudják használni oxigénfelvételre vészhelyzet esetén.

A kutatás vezetője, Ryo Okabe elmondta, a végnél vékony hajszálerekből áll, emiatt az análisan beadott gyógyszerek azonnal a véráramba kerülnek. Ez adta az ötletet a kutatócsapatnak arra, hogy megvizsgálják, vajon az oxigén is hasonló sorsra jut-e. A vizsgálat során kétféle módon juttattak egerek, patkányok és malacok végbelébe oxigént:

Gáz formájában, illetve beöntést végeztek náluk.

A vizsgálat közben a végbelet direkt kidörzsölték, hogy gyulladást okozzanak, ami a véráramlást is beindítja, ezáltal az oxigén is gyorsabban szállítódik. Mindkét módszerben az oxigéntől (normális úton) megvont állatok szervezete elkezdte szállítani az oxigént és meg is nyújtotta a túlélési idejüket.