Egy vagyont költött el, hogy a volt barátjával elhitesse, megházasodott

Talán kicsit túlzásba esett.

Egy szakítás sülhet el rosszul. Tény. Csinálhatunk hülyeségeket utána. Ez is tény. Hogy csak egy példát említsünk: ráírhatunk az exünkre, mikor valójában tudjuk, ez a legrosszabb, ami tehetünk. Aztán a kapcsolaton való túljutásnak is vannak módozatai, vannak, akik arra esküsznek, hogy jöjjünk valaki mással össze. Merülnek fel ezzel szemben ellenérvek, de valami ilyesmit csinált Sarah Vilard is, bár ő azért ennek is egy elég szélsőséges módját művelte.

Ő hozzáment valakihez, pontosabban, úgy tett, mintha hozzáment volna valakihez. Vilard a TikTokon osztotta mega világgal, hogy vásárolt egy esküvői ruhát és fizetett ki egy profi fotózást csak azért, hogy a volt barátjával elhitesse, esküvője volt.

Emlékezzünk meg arról, mikor egy esküvőt kamuztam és fotózásom is volt, csak hogy bosszút álljak az exemen

– írta, mialatt képeket mutat meg az „esküvőről” Gnarls Barkley Crazy című slágerét aláfestésül használva. Csodálatos fotók, meghitt pillanatok a koszorúslánnyal és a vőlegénnyel, kár, hogy az egész hamis.

A kommentelők meg könyörögnek, hogy mesélje el a nő, mi volt a képek utóélete, annyit tudni, hoyg a volt barát, miután látta a fotókat, ráírt Vilardra, de hogy mit, noha ígérte, eddig nem osztotta meg.

Egy világ várakozik tűkön ülve, Sarah!