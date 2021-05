Lefejeztek rokonai egy húszéves iráni fiatalt, mert megtudták, hogy meleg

Családtagjai megöltek egy húszéves férfit az iráni Ahvaz városában, mert megtudták, hogy meleg – jelentették helyi melegjogi aktivisták és szervezetek. Ali Fazeli Monfaredet a beszámolók szerint féltestvére, valamint két unokatestvére elhurcolta, levágták a fejét, és holttestét a város külterületén, egy pálmafa alatt hagyták. Majd felhívták édesanyját, hogy hol találja meg a fiát.

A 6Rang iráni melegjogi szervezet közlése szerint mindig is gyanították róla rokonai, hogy meleg, de azután tudták csak meg biztosan, hogy felmentették a kötelező sorkatonai szolgálat alól. A helyi jogszabályok szerint a homoszexuálisok orvosi felmentést kapnak, a hivatalos szöveg szerint azért, mert „mentális betegségben szenvednek”.

Az erről szóló iratot postán küldte ki az iráni forradalmi gárda Monfarednek, de az azt tartalmazó levelet a 6Rang információi szerint féltestvére nyitotta ki, és így tudta meg, hogy meleg. Ezután vitték egy faluba Ahvaz közelében, ahol megölték.

Bár a 6Rang először azt írta, hogy a három gyilkost a hatóságok letartóztatták, a szervezet vezetője, Shadi Amin az NBC amerikai televízió híradójának elmondta, hogy nem történtek letartóztatások. A rendőrség csak ezt mondta a fiú édesanyjának, hogy lenyugtassák. Amin ugyanakkor hozzátette, hogy szerinte lesznek letartóztatások, mert Monfared egy tehetős család gyermeke, és az apja rendkívül dühös fia halála miatt.

Iránban ugyan nem számít törvénytelennek az, ha valaki homoszexuális, de a meleg szexuális kapcsolatot már szigorúan büntetik: 31-től százig terjedő korbácsütéssel, és akár kivégzéssel is.

thinking about this beautiful boy —

alireza fazeli monfared, an iranian 20 year old, was recently killed by his family for being gay. after being exempted from the military for having a “sexual disorder,” his family beheaded him and left him under a tree. rest in heaven pic.twitter.com/tnygFq51qk

— matt (@mattxiv) May 10, 2021