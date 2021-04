Trump fia bedőlt egy kacsának, miszerint Biden betiltaná a hamburgert

Joe Biden amerikai elnök nemrég ambiciózus terveket jelentett be, hogy az Egyesült Államok üvegházgáz-kibocsátását alaposan visszanyesse. A globális éghajlatváltozással és természetpusztítással kapcsolatos egyik alapvető tény, hogy az emberiségnek kevesebb húst kéne fogyasztania. Ennek kapcsán írt a brit bulvárlap, a Daily Mail egy cikket arról, hogy

Biden terve gyakorlatilag azt jelentené, hogy egy átlag amerikai csak havi egy hamburgert ehetne meg, a vörös hús fogyasztását pedig 90 százalékkal kéne csökkenteni.

Ifjabbik Donald Trump (a volt elnök fia), Lauren Boebert republikánus politikus és többen a Trump-táborból rögtön felhördültek, hogy a vörös húst és a burgert nem vehetik el tőlük – írja a Yahoo! News. Azt állították, Biden be akarja kvázi tiltani a vörös húsok fogyasztását és a hamburgerezést. Erről Biden egy mukkot sem szólt a virtuális klímavédelmi világcsúcson.

Mindenesetre a repulikánus vezéralakok sorra osztották meg Twitteren és egyéb helyeken az ellenvéleményüket. Boebert felszólította Bident, hogy maradjon távol a konyhájától, míg ifjabbik Trump azzal büszkélkedett, hogy majdnem két kiló húst megevett előző nap, szóval ő nemet mond Biden őrültségére. Erre a vonatra felszállt még a konzervatív Fox News egyik műsorvezetője és Greg Abbott texasi kormányzó is.

Joe Biden’s climate plan includes cutting 90% of red meat from our diets by 2030. They want to limit us to about four pounds a year. Why doesn’t Joe stay out of my kitchen?

— Lauren Boebert (@laurenboebert) April 24, 2021