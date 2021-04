„Mintha egy szívószálon keresztül próbálnánk lélegezni”

A vád tanúinak meghallgatásával elkezdődött a George Floyd halála miatt indított per, amely arról fog dönteni, hogy a tavaly májusban meghalt férfi rendőri túlkapás áldozata lett-e. Derek Chauvin az első fehér rendőr Minnesota államban, aki ellen egy fekete civil halála miatt emeltek vádat.

2020. május 25-én az egyesült államokbeli Minneapolisban négy rendőr az utcán igazoltatta a 46 éves George Floydot, mert fennállt a gyanú, hogy hamis bankjeggyel fizetett egy boltban. Derek Chauvin, J. Alexander Kueng és Thomas Lane a földre szorította a férfit, míg Tou Thao biztosította a helyszínt, hogy a bámészkodók ne tudjanak közbelépni.

Miután Floyd a földre került, Chauvin 8 perc 46 másodpercig térdelt a nyakán annak ellenére, hogy az afroamerikai férfi folyamatosan azt ismételgette, hogy nem kap levegő és meg fog halni. Chauvin akkor sem állt fel, amikor Floyd elvesztette az eszméletét és az egyik társa megállapította, hogy nincs pulzusa, és akkor sem, amikor megérkeztek a mentők a helyszínre. Floyd életét ők sem tudták megmenteni.

Az eset miatt nem csak az USA-ban, hanem világszerte tüntetések zajlottak, felhívva a figyelmet a rendőri erőszakra, de eljárás is indult Chauvinék ellen, akiket elbocsátottak a rendőrségtől. Chauvin ellen gondatlanságból elkövetett emberölés, három társa ellen pedig bűnpártolás miatt emeltek vádat.

Ettől bárki meghalt volna

Chauvin pere idén március végén kezdődött, és bár még csak a vád tanúinak meghallgatásánál jár, így is erős megállapításokat hallhattak azok, akik figyelemmel követik. Ez az első olyan alkalom Minnesotában, hogy egy fehér rendőrt felelősségre vonnak egy fekete civil halála miatt, és ez az első olyan per az államban, amelyet az elejétől a végéig élőben közvetítenek a televízióban.

A tárgyalás első napján Jerry Blackwell ügyész azt mondta, hogy Chauvin „szégyent hozott a jelvényére”, Eric Nelson védőügyvéd szerint azonban a rendőr „csak azt tette, amelyre kiképezték”. A vád és a védelem lehetséges tanúi között egyaránt szerepelnek rendőrök és egészségügyi szakértők, akiknek a segítségével arról próbálják majd meggyőzni az esküdteket, hogy Floyd halálát Chauvin okozta, vagy közrejátszott benne Floyd fentanilfüggősége és szívbetegsége is.

Elsőként a vád tanúit hallgatják meg, köztük szerepelt Martin Tobin is, aki a sajtóbeszámolók szerint igen érzékletesen magyarázta el, hogy hogyan halt meg George Floyd. Az Írországban született, de évtizedek óta az USA-ban élő Tobin pulmonológus, kimondottan a légzés mechanikájának kutatására specializálódott, és többször tanúskodott már orvosi műhibaperekben.

Meghallgatásán hosszasan magyarázta, azzal, hogy a rendőrök Floyd mellkasát a földre szorították, a megbilincselt kezét a törzséhez szorították, Chauvin pedig a nyakára és a hátára térdelt, megakadályozták, hogy Floyd lélegezni tudjon. Tobin számításai szerint Floyd nyakára nagyjából 42 kilónyi erő helyeződött.

Olyan, mintha egy szívószálon keresztül próbálnánk lélegezni, de még annál is rosszabb,

jegyezte meg Tobin, aki a kezét és a könyökét használva magyarázta el, hogy hogyan működik a légzés az emberi testben.

A pulmonológus több százszor nézte végig a Floyd elfogásáról készült videófelvételeket, ezért állítása szerint pontosan meg lehet állapítani, hogy a férfi mikor vesztette el az eszméletét. Tobin szerint Floydnál 5 perc 3 másodperc után jött létre az oxigénhiány miatti agysérülés, mert Floyd teste ekkor láthatóan görcsbe rándult, ami az egyik tünet.

A videóból Tobin szerint az is megállapítható, hogy Floyd mikor vesztette el az eszméletét és az is, hogy este 8 óra 25 perc 15 másodperckor halt meg.

Az egyik pillanatban még élt, a másikban már halott volt.

A szakértő szembeszállt azzal a felvetéssel, hogy ha valaki tud beszélni – mint Floyd, amikor segítséget kért –, akkor lélegezni is tud. „Persze, abban a pillanatban, amikor beszélünk, lélegzetet is veszünk, de az nem jelenti azt, hogy öt másodperc múlva is így lesz” – jelentette ki Tobin.

Elmondta azt is, hogy Floyd fentanilfüggősége nem volt releváns a halálában, mert egy ilyen tortúrától bármelyik egészséges ember meghalt volna. Ezt erősítette meg Daniel Isenschmid törvényszéki toxikológus és William Smock rendőrségi sebész is, akik szerint a Floyd szervezetében megtalálható fentanil nem volt halálos mennyiségű, és szó sem volt túladagolásról. A szakértők ezzel megerősítették egy korábbi vizsgálat eredményét, amely szerint tartós nyomás okozta fulladás vezetett Floyd halálához.

Semmi szükség nem volt erre

Az ügyben nemcsak az orvosi szakértők tanúvallomása lehet döntő, de más rendőröké is, akik belülről látják, hogy milyen egy igazoltatás. Ebből a szempontból igen erős tanúnak bizonyult Richard Zimmerman, aki a minneapolisi rendőrség leghosszabb ideje szolgáló rendőre. Az 1985 óta rendőrként dolgozó férfi igen határozottan elítélte Chauvin tettét, és kijelentette, hogy semmi szükség nem volt arra, hogy leszorítsák Floydot, és ennyi ideig a nyakán térdeljenek.

A hadnagyi rangban szolgáló Zimmerman szerint a kiképzésük során a rendőröknek megtanítják, hogy a földön fekve megbilincselt embereket minél előbb az oldalukra kell fordítani vagy fel kell őket ültetni és hogy

a rendőröket nem képzik ki arra, hogy bilincselés közben az elkövető nyakára térdeljenek.

A védelem ügyvédjének kérdésére ugyanakkor azt elismerte, hogy bizonyos körülmények között elfogadott, hogy az illető vállára térdeljenek, ameddig megbilincselik. Ezzel együtt Zimmermann azt is kijelentette, hogy a megbilincselt személy biztonsága a rendőr felelőssége, és bár vannak olyanok, akik még akkor is rátámadnak a rendőrre, amikor már meg vannak bilincselve, ez az elenyésző kisebbség. Azt a kérdést is feltette:

Ha valaki már meg van bilincselve, hogyan tudna ártani nekünk?

A meghallgatások – többek között a védelem tanúival – április végéig folytatódnak, ezt követően ülnek össze az esküdtek, hogy eldöntsék: bűnös-e a rendőr vagy sem?

Ha gyilkosságban találják bűnösnek Chauvint, akkor legfeljebb negyven, míg ha gondatlanságból elkövetett emberölésben, akkor tíz év börtönt kaphat.