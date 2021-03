Sorra jelentik be az országok, hogy folytatják az oltást az AstraZenecával

Az Európai Gyógyszerügynökség csütörtökön foglalt állást a vakcina hatékonysága és biztonságossága mellett.

Lettország, Litvánia és Bulgária is folytatja az AstraZeneca/Oxford Covid-19 elleni vakcinával való oltást az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) csütörtöki állásfoglalása után. Lettország és Litvánia péntektől ismét olt az AstraZenecával, pénteken be is oltatja magát Gitanas Nauseda litván elnök, Ingrida Simonyte kormányfő, a parlament elnöke és Arunas Dulkys egészségügy-miniszter – írja az MTI.

Bulgáriában pénteken kezdik újra az oltást az AstraZenecával – jelentette be csütörtökön a gyógyszerfelügyeleti hatóság vezetője. Bogdan Kirilov közölte, hogy a vizsgálat, amelyet az AstraZenecával történt oltás után órákkal elhunyt nő esetében folytattak, nem állapított meg közvetlen összefüggést az oltás és a haláleset között.

Szlovénia szintén folytatja a vakcina alkalmazását, Borut Pahor államfő, Janez Jansa miniszterelnök, Igor Zorcic házelnök és Alojz Kovsca, a Nemzeti Tanács elnöke pénteken oltatja be magukat az AstraZenecával, amelyből a felfüggesztés miatt 14 ezer dózis áll raktáron.

Jens Spahn német egészségügyi miniszter csütörtök este bejelentette, hogy péntektől ők is újra oltanak a brit-svéd vakcinával. Németországban már több mint 1,7 millió adagot adtak be az AstraZeneca-vakcinából, és 13 embernél – 12 nőnél és egy férfinál – lépett fel vérrögképződés az agyi vénákban az oltás beadása után. Valamennyien 20 és 63 év közöttiek, hárman meghaltak.

Franciaországban is pénteken kezdik újra az oltást a hatóanyaggal, Spanyolországban pedig jövő szerdától fogják újra alkalmazni. Azért várnak a jövő hét közepéig, mert várhatóan hétfőn döntenek arról, hogy módosítják-e azok körét, akik megkaphatják ezt az oltóanyagot. Eddig a 18 és 55 év közötti korosztályt oltották az AstraZeneca vakcinájával, de már tervben volt a kibővítése 65 éves korig, amikor átmenetileg leállították a vakcina használatát, miután több országban, köztük Spanyolországban is jelentettek olyan eseteket, amikor vérrög képződött a beoltottak szervezetében.

Norvégiában ugyanakkor továbbra is érvényben marad az oltóanyag használatának március 11-én elrendelt felfüggesztése. Az intézet a jövő hét végén foglal állást a kérdésben – közölte Camilla Stoltenberg, a norvég Közegészségügyi Intézet vezetője. Az EMA bejelentése előtt norvég kutatók közölték, hogy erős immunválasz jeleit találták az AstraZenecával beoltott és vérrögképződést mutató pacienseknél. Pal Andre Holme, az oslói egyetemi kórház főorvosa elmondta, hogy a szövődmények az oltást követő harmadik és tizedik nap közötti intervallumban jelentkeztek.