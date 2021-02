Trumpot végleg letiltotta a Twitter

A Twitter véglegesen eltiltotta Donald Trump volt amerikai elnököt a közösségi oldal használatától – jelentette be szerdán a San Franciscó-i székhelyű vállalat pénzügyi vezérigazgatója a CNBC amerikai televízióban.

Ned Segal hozzátette: a tilalom akkor is végleges, ha a volt elnök 2024-ben újra elindul az elnöki posztért folyó küzdelemben.

A szabályaink szerint, ha eltávolítanak a platformról, akkor véglegesen eltávolítanak a platformról, függetlenül attól, hogy kommentátor, pénzügyi igazgató, vagy volt vagy jelenlegi köztisztviselő vagy

– fogalmazott Segal.

A legnagyobb közösségi oldalak és internetes videómegosztó portálok a Capitoliumnál januárban történt események után egymás után döntöttek arról, hogy eltiltják a volt elnököt fiókjainak használatától. Döntéseiket leginkább azzal magyarázták, hogy szerintük Donald Trump gyújtó hangú beszéde és közösségi felületein megjelent üzenetei okozták a zavargásokat.

Korábban határozatlan időre meghosszabbította Trump felhasználói fiókjának tiltását a YouTube videómegosztó internetes portál is. A volt elnök fiókját először január 13-án függesztette fel a Google tulajdonában lévő vállalat, majd januárban többször bejelentették a tiltás meghosszabbítását. Donald Trump letiltott YouTube-csatornájának csaknem 2,8 millió feliratkozója van.

Mark Zuckerberg, a Facebook vezetője szintén január elején jelentette be, hogy Donald Trump Facebook- és Instagram-fiókját is határozatlan időre letiltják, ugyanis – mint fogalmazott – egyszerűen túl nagy kockázatot jelent, ha továbbra is lehetővé teszik, hogy a volt elnök használja ezeket a platformokat.

Először január elején döntött úgy a Twitter is, hogy tartósan és határozatlan időre felfüggeszti a volt elnök fiókját. A közösségi oldal tulajdonosa akkor, saját Twitter-oldalán közzétett üzenetében leszögezte: nem örül a döntésnek, amelyet gondos mérlegelés után hoztak meg. Jack Dorsey elismerte ugyanakkor, hogy az ehhez hasonló döntések veszélyes precedenst teremthetnek, továbbá tönkretehetik a nyilvános vitát és megoszthatják az embereket.

Forrás: MTI