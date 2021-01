Egyetlen súlyos koronavírusos eset sincs Izraelben a beoltottak között

Izraelben mostanáig a lakosság hat százaléka kapta meg a Pfizer/BioNTech által kifejlesztett vakcina mindkét dózisát, és közülük senkinél sem jelentkeztek súlyos koronavírusos tünetek.

A Reuters szerint Yuli Edelstein egészségügyi miniszter kedden arról számolt be a parlamentben, hogy a lakosság körében továbbra is terjed a vírus, az új fertőzöttek és a kórházban ápoltak száma is rekordmagas.

Hozzátette ugyanakkor, hogy nem találtak súlyos esetet azok között idáig, akiknek már kiállították a vakcinaigazolást, azaz a Pfizer oltóanyagának mindkét dózisát megkapták.

Elmondása szerint a beoltottak 0.014 százalékánál regisztráltak enyhe tüneteket.

Izrael a világ leggyorsabban oltó országa lakosságarányosan, az oltási kampány még tavaly december 19-én kezdődött.

Az Egészségügyi Minisztérium adatai szerint az első dózist már a lakosság 23 százaléka kapta meg, a másodikat pedig már 6 százalék 21-28 nap eltéréssel.

Izraelben egy héttel az oltási kampány indítását követően vezették be a harmadik kijárási tilalmat, amit várhatóan februárban is meghosszabbítanak majd. Ezzel együtt csütörtökön már az R-mutató egy alá esett, azaz a járvány már nem terjed exponenciálisan.