Fejjel lefelé lógott a felüljáróról egy csuklós busz New Yorkban

Legkevesebb nyolc ember megsérült, amikor egy csuklós busz lezuhant egy felüljáróról az alatta lévő autóútra New York városában.

FDNY Acting Battalion Chief Steven Moore and Deputy Chief Paul Hopper discusses operations on scene of a tandem bus accident this morning in the Bronx. Read more: https://t.co/sCfNYIOtrs pic.twitter.com/8eMb4dKAZO

— FDNY (@FDNY) January 15, 2021