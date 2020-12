Már 18-an meghaltak a belga idősotthonban, ahol a Mikulás fertőzhette meg a lakókat

A brusseltimes.com szerint 121 lakó és 36 dolgozó kapta el a koronavírust Belgiumban abban az Antwerpen közelében idősotthonban, ahol azt követően kezdték el tesztelni a bentlakókat és a dolgozókat, hogy a Mikulás-ünnepségükön a Mikulást alakító férfi a fertőzés tüneteit kezdte produkálni, majd Covid-tesztje is pozitív lett – írja a Telex.

Az idézett cikk szerint mostanra 18 ember életét követelte a vírus, és csak az elmúlt három napban öten haltak meg az idősotthon megfertőződött lakói közül.

Amikor az idősek otthonában járt, a Mikulás még tünetmentes volt, és eleinte maszkot is viselt. A maszk azonban később egy közös fotózás erejéig róla is, az intézmény lakóinak többségéről is lekerült, ráadásul a szakáll miatt amúgy sem zárhatott jól.

Bár mindenkinek a Mikulás-ünnepség után lett pozitív a tesztje, hivatalosan egyelőre nem bizonyították, hogy a férfi okozta a fertőzéseket. A belga lap alapján a Telex azt írja, hogy „a fertőzések pontos forrásának meghatározása érdekében továbbra is laboratóriumi kutatásokat végeznek.”