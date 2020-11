Trump először szólalt meg Biden győzelme óta, véletlenül majdnem elismerte, hogy veszített

Donald Trump amerikai elnök egy hét után először állt a nyilvánosság elé helyi idő szerint péntek délután a Fehár Ház kertjében tartott sajtótájékoztatón, ahol a koronavírus ellen kifejlesztett vakcináról és járványügyi intézkedésekről beszélt, de kérdésekre nem volt hajlandó válaszolni.

Ez volt az első alkalom, hogy azután jelent meg nyilvános eseményen, hogy Joe Biden demokrata elnökjelölt megnyerte az elnökválasztást. Trump azóta nem hajlandó elismerni a vereségét, és ezt most sem tette meg. De nagyon közel került ahhoz, hogy véletlenül nyilvánosan is beismerje, legyőzték.

A járványügyi intézkedésekről beszélve az elnök közölte, hogy kormányzata nem vezet be korlátozó intézkedéseket, és nem zárják le az országot. Majd hozzátette, hogy “remélhetőleg a…”, mintha csak azt akarta volna mondani, hogy a remélhetőleg a Biden-kormány sem fog ilyen intézkedéseket hozni, de megállt és korrigált, közölve, hogy:

Trump: This Administration will not be going to a lockdown. Hopefully the uhh whatever happens in the future who knows which Administration will be, time will tell pic.twitter.com/q2GwwHHAYO

