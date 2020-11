Kína megszólalt, de négy fontos vezető még mindig hallgat

Hosszú hallgatás után pénteken Kína is gratulált Biden győzelméhez, de Putyin, Bolsonaro, Obrador és Kim Dzsongun még kivárnak.

Vang Ven-pin kínai külügyi szóvivő hétfőn még óvatosan fogalmazott az amerikai elnökválasztás kimenetelével kapcsolatban, így csak annyit közölt, tudomásul vették, hogy Joe Biden győzelmet hirdetett. Pénteken viszont már hivatalosan gratuláltak a frissen megválasztott elnöknek.

Tiszteletben tartjuk az amerikai nép döntését. Gratulációnkat küldjük Mr. Bidennek és Ms. Harrisnek

– nyilatkozta a kínai külügyminisztérium szóvivője, majd hozzátette, tisztában vannak azzal, hogy a választás végeredményét az amerikai törvények és eljárásrend szerint állapítják meg.

A Kína és Amerika közötti kapcsolat a Trump-adminisztráció négy éve alatt több fronton is megromlott. A Trump által meghirdetett kereskedelmi háború, a mindkét oldalon felmerült kémkedésvádak, Kína katonai fellépése a Dél-kínai-tengeren, Hongkong autonómiájának kérdése, Tajvan státusza, valamint az emberi jogi kérdéseket illető pengeváltások és intézkedések mind közrejátszottak a puskaporos hangulat kialakulásában.

Az elnökválasztás előtt vita tárgya volt, hogy Kína melyik elnökjelölt győzelmét preferálja. Az amerikai hírszerzés szerint Hszi Csin-ping és Kommunista Pártja Bident szerette volna a Fehér Házban látni. A BBC által megkérdezett kínai szakértő, Jan Hszüetong, a Pekingi Tsinghua Egyetem professzora szerint viszont Kína inkább újabb négy év Trump-adminisztrációt részesített volna előnyben.

Nem azért, mintha Trump kevésbé sértette volna Kína érdekeit, mint Biden, hanem mert többet ártott volna Amerikának, mint demokrata kihívója

– fogalmazott a szakértő.

Egyelőre még nem világos, hogyan alakul Biden Kína-politikája, ugyanakkor annyi bizonyos, hogy a kongresszusban nincs széles körű konszenzus azzal kapcsolatban, keményebb vagy lazább hozzáállásra van-e szükség a kereskedelmi és egyéb kérdésekben.

A szakértők mindenesetre taktikai elmozdulást jósolnak a Fehér Ház és Kína között: szerintük Biden amerikai szövetségesekkel Kína ellen lépne fel, a klímaváltozás kezelésének kérdésében viszont teljes együttműködésre számítanak.

Nem Kína az egyetlen állam, amely több mint egy héttel a választások után gratulál Bidennek, sőt: Oroszország, Brazília, Mexikó és Észak-Korea vezetői még mindig nem ismerték el hivatalosan a demokrata elnök győzelmét.

A négy évvel ezelőtti választásokat követően Vlagyimir Putyin az elsők között gratulált Donald Trumpnak, most azonban a Kreml óvatos kijelentést tett az elnökválasztás kimeneteléről:

Úgy gondoljuk, helyes lenne megvárni a hivatalos választási eredményt

– fogalmazott a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov.

Biden egyébként Moszkva éles kritikusa, korábban az Amerikára leselkedő legnagyobb veszélyeként aposztrofálta Oroszországot.

Nem érkezett gratuláció a brazil Jair Bolsonaro miniszterelnöktől sem. A „trópusok Trumpjaként” emlegetett politikus csütörtökön az alábbi választ adta a kérdéssel kapcsolatban: „Befejeződtek-e már egyáltalán a választások?”

Andrés Manuel López Obrador mexikói miniszterelnök szintén igyekezett jó kapcsolatot ápolni Trumppal, a migrációval kapcsolatos bekeményítés ellenére. Vasárnap azt nyilatkozta, megvárja, amíg az összes jogi kérdés megoldódik a választásokkal kapcsolatban. „Nem akarunk könnyelmű döntéseket hozni” – fogalmazott. „Mexikó egyébként is kiváló kapcsolatot ápol mindkét jelölttel.”

Nem érkezett reagálás a választások eredményeire Észak-Koreától sem. 2016-ban, mindössze néhány nappal az eredményhirdetést követően Kim Dzsongun az elsők között gratulált a megválasztott Trumpnak. Biden korábban bűnözőnek titulálta az észak-koreai vezetőt, és kijelentette, nem áll szándékában személyes diplomáciai kapcsolatot fenntartani vele. Kim Dzsongun ugyanakkor „alacsony IQ-val rendelkező bolondnak” nevezte az egy héttel ezelőtt megválasztott elnököt.

A New York Times szerint a mostani voksolás az Egyesült Államok történetének legbiztonságosabb választása, és semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy akár csak egyetlen választási rendszer meghibásodott, vagy illetéktelenek fértek volna hozzá. A Times emellett arra is emlékeztet, hogy a választást lebonyolító tisztviselők országszerte arról számoltak be, hogy a szavazás rendben és simán zajlott, egyetlen államban sem tapasztaltak rendszerszintű csalást, sem külföldi beavatkozást a választási infrastruktúrába.

Kiemelt kép: 24.hu