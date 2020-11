Az orosz oltóanyag magyarországi gyártásáról tárgyaltak hétfőn

Erről Szijjártó Péter számolt be a Facebookon, aki továbbra is koronavírusos tünetekkel küzd.

Előrelépés történt a koronavírus elleni vakcina ügyében – írta hétfő este a Facebookon Szijjártó Péter. A külügyminiszter beszámolója szerint „kifejezetten konstruktív és pozitív volt egy magyar oltóanyag-gyártó vállalat videokonferenciája az Orosz Egészségügyi Minisztériummal és az Orosz Közvetlen Befektetési Alappal.

A magyar vállalat biztonsági szintje megfelelő, így a konkrét kutatási és gyártási paraméterektől függ az esetleges magyarországi gyártás megindítása és kapacitása,

írta a külügyminiszter, hozzátéve, hogy a döntésekhez szükséges szakmai anyagokat az orosz fél hamarosan rendelkezésre bocsátja.

A koronavírus miatt karanténban tartózkodó Szijjártó írt arról is, hogy a tünetei továbbra is makacsok, most inkább a fej- és torokfájás az erősebb. A tárcavezetőnél a múlt heti, ázsiai útján mutatta ki a teszt a fertőzést, ezért, mint korábban megírtuk, Kambodzsa fővárosában, illetve a környező Kandal tartományban elővigyázatosságból két hétre bezárják az iskolákat, mert nem sikerült kideríteni, hogy Szijjártó kitől kapta el a vírust.

Kiemelt kép: archív/Krizsán Csaba/MTI