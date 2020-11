Jeb Bush gratulált Biden megválasztásához

Ahogy néhány bejegyzéssel lejjebb írtuk, Donald Trump nem ismerte el a vereségét, és a hozzá közel álló források szerint egyhamar nem is fogja. Van azonban olyan republikánus politikus, aki már gratulált Joe Bidennek, nem is akárki: Jeb Bush, Florida állam korábbi kormányzója, George H. W. Bush amerikai elnök fia, George W. Bush elnök öccse, aki 2016-ban harcba szállt a republikánus elnökjelöltségért, de az előválasztások kezdete után nem sokkal kiszállt a versenyből, és Trump helyett Ted Cruzt támogatta.

Bush a gratulációja után azt írta, imádkozik Bidenért és a sikeréért, ahogy felnőtt élete nagy részében tette az elnökökért. Ideje begyógyítani a mély sebeket, tette hozzá.

Congratulations to President-elect Biden. I have prayed for our President most of my adult life. I will be praying for you and your success. Now is the time to heal deep wounds. Many are counting on you to lead the way.

— Jeb Bush (@JebBush) November 7, 2020