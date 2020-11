Trump: Mindenhol Biden-szavazatokat találnak

Két órával azután, hogy Donald Trump arról panaszkodott, tegnap éjjel még több kulcsfontosságú államban ő vezetett, már arról írt Twitteren, hogy „mindenhol Biden-szavazatokat találnak”, Pennsylvaniában, Wisconsinban és Michigan államban is.

Az amerikai elnök szerint pedig ez – mármint hogy egy választás után megszámolják a leadott szavazatokat – rossz az országnak.

They are finding Biden votes all over the place — in Pennsylvania, Wisconsin, and Michigan. So bad for our Country!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020