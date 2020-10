700 kilométeren alakult ki dugó Párizs környékén

Rekordot döntött Párizs környékén a közúti forgalom alig néhány órával azt megelőzően, hogy életbe léptek a koronavírus-járvány miatt bevezetett új intézkedések, írja a BBC.

Ile-de-France régióban összesen 700 kilométer alakult ki csütörtökön este. Ez azért történt, mert rengeteg párizsi lakos indult el vidékre, hogy ott húzza ki a kijárási tilalom időszakát.

Az is közrejátszott a forgalom felerősödésében, hogy az iskolai szünetben sokan elhagyták a fővárost és ezekben a napokban térnek haza halottak napjára.

Incredible traffic jam in Paris as people try to leave the city before 9 pm curfew and before confinement begins at midnight. Traffic is barely moving in every direction as far as the eye can see. Lots of honking and frustrated drivers. pic.twitter.com/6Zn2HCxuPl

— Michael E. Webber (@MichaelEWebber) October 29, 2020