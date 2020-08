Sosem látott tömeg tüntetett Minszkben

Hatalmas tömeg tüntetett Minszkben, a Reuters beszámolója szerint ez volt az eddigi legnagyobb demonstráció az országban, nagyjából 200 ezer résztvevővel. A brit hírügynökség szerint nem volt komolyabb rendőri jelenlét, a hangulatot pedig ünnepélyesnek írták le.

Incredible picture of the massive march today in Minsk against last Sunday’s stolen election. If you aren’t watching Belarus right now, you really should be. pic.twitter.com/fjOdrwKwKu

— Hannah Thoburn (@HannahThoburn) August 16, 2020