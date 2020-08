600 méterről videózta a házaspár a bejrúti robbanást, mindketten levegőbe repültek

Törmelékek és üvegszilánkok sebesítették meg azt az amerikai-libanoni házaspárt, amely 600 méterről videózta a tűz kezdetétől a kedd esti bejrúti robbanást, írja a CNN.

Mindketten szerencsésnek mondhatják magukat, hogy életben maradtak. Lina Alameh háromórás, férje, Imad Khalil hatórás műtéten esett át az elmúlt napokban.

A pár 585 méterre a kikötőtől a 11. emeleti apartmanjukból nézte, ahogy lángra kapott az ammónium-nitráttal teli raktár, majd elkezdték élőben közvetíteni azt a Facebookon.

A felvételen az látszik, hogy a láng egyre nagyobb, majd hirtelen bekövetkezik egy óriási robbanás, aminek ereje a lakásukat is pillanatok alatt elérte, ők pedig eszméletlenül terültek el a földön.

– mondta Lina a CNN megkeresésére.

A Lebanese-American couple is recovering after being injured in the devastating blast that rocked Beirut.

Imad Khalil and his wife, Lina, were watching the initial fire at the port when the second explosion knocked them off their feet. https://t.co/6Tui6nu8gT pic.twitter.com/ZcGM5NuoW6

— ABC News (@ABC) August 7, 2020