Orban éhes verébhez hasonlította Orbánt

A román kormányfő reagált így Orbán Viktor Facebook-posztjára.

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebookon sok sikert kívánt a történelemből érettségizőknek egy olyan fotóval, amin a földgömbön még a Nagy-Magyarország térkép van. A vizsgatételek között egyébként egyebek mellett – a kolozsvári születésű – Mátyás király külpolitikája is szerepelt.

A Maszol.ro szerint erre a Facebook-bejegyzésre reagált úgy a román kormányfő, hogy „éhes disznó makkal álmodik” („éhes veréb kukoricalisztről álmodik”, ez a román megfelelője a magyar szólásnak). Ludovic Orbant a földgömbös posztról egy újságíró kérdezte, miután a román sajtó előzőleg úgy írt a magyar kormányfő bejegyzéséről, hogy az egyfajta „válasz” Klaus Johannis múlt heti szavaira.

A román államfő a szociáldemokratákat Erdély magyaroknak történő „kiárusításával”, az RMDSZ-szel és Orbán Viktorral kötött „titkos egyezséggel” vádolta meg. A román kormányfő szintén kérdésre válaszolva közölte, nem támogatja a Népi Mozgalom Pártja képviselőjének javaslatát, hogy az RMDSZ-t törvényen kívül kellene helyezni, azaz betiltani Romániában.

Bukarest csendre intette Szijjártó Pétert Azt üzenték a külügyminiszternek, ne szóljon bele román belügyekbe. Az államfő közben kemény bírálatokat kapott Romániában is.

Korábban is okozott diplomáciai feszültséget Orbán Viktor hasonló Facebook-bejegyzése, amikor a Fidesz elnökségi üléséről december 16-án közzétett egy fotót, amelyen a háttérben Nagy-Magyarország-térkép volt látható. Andrej Plenkovič horvát kormányfő felháborodott, hogy a térképen megtalálható a jelenlegi Horvátország területe is, a provokációt meg akarta vitatni a kormányülésen is.

A külhoni területekről nem először akadnak fenn azon, hogy Orbán Viktor, vagy a magyar kormány Nagy-Magyarországot ábrázoló képet oszt meg a világhálón. Az idei trianoni évforduló kapcsán a szlovéneknél, románoknál és horvátoknál is kiverte a biztosítékot az abouthungary.hu angol nyelvű magyar kormányzati portálon látható Nagy-Magyarország-ábrázolás.

Évtizedeken át a Fidesz-székház falában bújt meg az év végi botrányt okozó Magyarország-térkép A Fidesz-székház történetét bemutató cikkünk után Kubatov Gábor azzal kereste meg lapunkat: járjuk be a két éve felújított, a századforduló eleganciáját ma is őrző Lendvay utcai épületét. Éltünk a felajánlással.

Kiemelt kép: Orbán Viktor / Facebook