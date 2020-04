A Fidesz megüzente Brüsszelnek, hogy ne álljon az útjába

Péntek délután feltöltöttek egy videót a Fidesz Facebook-oldalára, amelyben Hidvéghi Balázs EP-képviselő fél percben elmondja, hogy Brüsszel akadályozni akarja a magyar kormányt a járvány elleni védekezésben, ahelyett, hogy segítene.

Több tiszteletet Magyarországnak! Brüsszel ahelyett, hogy a koronavírus elleni küzdelmet segítené, már megint Magyarországgal van elfoglalva. Üzenjük nekik: ne akadályozzák a vírusellenes védekezést! Több tiszteletet Magyarországnak! Közzétette: Fidesz – 2020. április 3., péntek

Hidvégi kifogásolja, hogy „Brüsszel sértegeti a magyar jogállamiságot”. Itt feltehetően arra gondol, hogy széles körben kritikát váltott ki az unió különböző intézményeiben, hogy határidő nélkül fogadta el a magyar parlament a felhatalmazási törvényt. Emiatt egy újabb hetes cikk szerinti eljárást is indíthat áprilisban az Európai Parlament Magyarországgal szemben, valamint 13 néppárti vezető a Fidesz kizárását sürgette miatta a pártcsaládból. Orbán Viktor erre válaszul megírta az EPP főtitkárának, hogy neki erre most nincs ideje.

A magyar EP-képviselő azt is állította, hogy az unió nem segíti Magyarországot, amit korábban már Orbán Viktor is elmondott. Vita alakult ki egy 2000 milliárd forintos összegről, amiről kiderült, hogy a kormány azt már lekötötte más célokra. Az Európai Bizottság azóta egy 100 milliárd eurós segélycsomagot is bejelentett, amiről még nem derült ki, hogy mennyi jut belőle Magyarországnak.

Hidvéghi felhozza, hogy a kötelező kvótaügyben is összefeszült a kormány az EU-val: itt arról van szó, hogy a kvótapert elbukta Magyarország, de nem tudni még, milyen büntetés jár ezért.

Látható, hogy ezekkel a vádaskodásokkal a saját alkalmatlanságukat akarják leplezni

– vádaskodik a videóban Hidvéghi Balázs.

