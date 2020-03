Tartós krízisre készül Franciaország

Edouard Philippe francia miniszterelnök szerint a koronavírus-járvány „nagyon szélsőséges hulláma várható” Franciaországban, és „a helyzet nehéz lesz a következő napokban”.

fogalmazott a kormányfő pénteken a kabinettel tartott videókonferenciáján.

A kormányzat várhatóan hamarosan bejelenti a március 17-én életbe lépett kijárási korlátozások meghosszabbítását, amelyek hivatalosan kedden érnének véget, de a kormányzat mellett működő tudományos tanács azoknak a legalább április végéig tartó meghosszabbítást javasolja.

Továbbra is mobilizációra van szükség. A járványnak a Franciaországot sújtó hulláma – amely elsőként Elzászra csapott le, és most érkezik a Párizs környéki ile-de-France régióba és Észak-Franciaországba, majd más francia régiókba is – nagyon magas, és a teljes egészségügyet, valamennyi kórházat elképesztő nyomás alatt tartja,