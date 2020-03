Trump megcsináltatta a koronavírustesztet, lánya önkéntes karanténba vonult

Donald Trump átesett a koronavírusteszten, a lánya, Ivanka Trump, aki egyben a tanácsadója is a Fehér Házban, önkéntes karanténba vonult – közölte maga az elnök.

Trump azt mondta, csak elővigyázatosságból végeztette el a tesztet – amelynek eredménye helyi idő szerint még szombaton meglesz –, a testhőmérséklete ugyanis „teljesen normális”.

Az elnök egy hete floridai klubjában Jaír Bolsonaro brazil elnökkel és munkatársaival találkozott, és Bolsonaro kommunikációs vezetőjénél később megállapították a fertőzöttséget. Hasonló okokból vonult önkéntes karanténba Ivanka Trump.

Mike Pence alelnök, a Covid-19 vírus terjedése elleni küzdelmet irányító kormányzati munkacsoport vezetője bejelentette: a többi európai ország után felfüggesztik a beutazásokat az Egyesült Királyságból és Írországból is, az amerikai repülőtereken csakis a hazatérő amerikai állampolgárokat fogadják. Az alelnök javasolta azt is, hogy az idősotthonok tiltsák be a látogatásokat.

Az Egyesült Államokban eddig 2226 embert diagnosztizáltak koronavírus-fertőzéssel, de a járvány még nem érte el a csúcspontját.

Kiemelt kép: MTI/AP/Alex Brandon