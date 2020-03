Korrupt rendőröknek is adott át utascímeket egy moszkvai taxis cég

Átadta a rendőrségnek az utasok útvonaladatait a Yandex orosz technológiai óriáscég moszkvai taxivállalata. A Yandex.Taxi és a hatóságok együttműködésére egy rendőr vallomásából derült fény.

Igor Jakovec az egyike volt annak a jónéhány rendőri vezetőnek, akiket azért bocsátottak el, illetve tartóztattak le, mert júniusban hamis bizonyítékok alapján próbálták rács mögé juttatni Ivan Golunov tényfeltáró újságírót. A 36 éves Golunovot, a Meduza ellenzéki hírportál munkatársát júniusban vették őrizetbe azt állítva, hogy kábítószert találtak nála, de a széleskörű tiltakozó demonstrációk miatt egy héten belül kiengedték.

Jakovec vallomása szerint úgy szereztek tudomást az akció előtt Golunov tartózkodási helyéről, hogy megkapták az utazásairól szóló információkat a Yandex.Taxitól – írta a TheMoscowTimes.com.

A taxitársaság idő közben is ismerte az információátadást, de azt állította, hogy a törvények teszik kötelezővé ezt az eljárást. A szóvivő szerint bűnügyi nyomozások esetében életeket is menthet, hogy a kért adatokat továbbítják a rendőröknek. Később azt is közölték, hogy Golunov ügyében hivatalos adatkérés érkezett hozzájuk.

Kiemelt kép: Ivan Golunov nyilatkozik a sajtó képviselőinek a szabadulását követően Moszkvában 2019. június 11-én. MTI