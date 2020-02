Erdogan már buszokkal szállíttatja a menekülteket a görög határra

Rég nem látott menekültáradat indult meg Szíria és Törökország felől, miután a török hatóságok bejelentették, mindenkinek szabad az út Európa felé.

Moszkva és Ankara viszonya sosem látott mélységbe zuhant azok után, hogy csütörtök a szíriai Idlib tartományban harminchárom török katona vesztette életét az Aszad-rezsim légicsapásaiban. Az eset hatalmas felháborodást váltott ki Törökországban, hiszen egyetlen nap leforgása alatt régóta nem halt meg ennyi török katona.

Miután a hadsereg rendkívüli válságtanácskozást tartott Recep Tayyip Erdogan részvételével, a török elnök arra a döntésre jutott: országa megnyitja a határait a menekültek előtt. Ennek értelmében a szír-török határon megnyílt az út az elmúlt hónapokban ott feltorlódott több százezer menekült számára. A török partiőrség és a határőrség olyan parancsot kapott, hogy ne tartóztassák fel az Európa felé igyekvőket. A hírek hallatán pár óra alatt több tízezer menekült indult meg Görögország irányába részben csónakokkal a vízen, részben a szárazföldön.

Péntek reggel óta pedig a bevándorlási hivatal ingyenes buszokkal szállítja a török-görög határra a menekülteket Isztambulból. A görög hatóságok ugyan eddig senkit nem engedtek be a szárazföldi határátkelőhelyeken, ám ezzel a problémát még nem oldották meg, hiszen a legtöbben gumicsónakokkal próbálnak átjutni a görög szigetekre. Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök már korábban bejelentette, hogy amennyiben Ankara útnak indítja az országában élő közel négymillió menekültet, a bolgár hatóságok nem fogják feltartóztatni őket.

Erdogan váratlan húzása számos kérdést vet fel, hiszen múlt októberben – amikor a török hadsereg bevonult Szíria északi, kurdok által lakott részére –, azt állították: erre azért van szükség, hogy ott telepítsék le a szíriai menekülteket. A magyar kormány is ezzel indokolta az Erdogan melletti kiállását.

Törökország ezzel a lépéssel várhatóan az eddiginél is jobban elszigeteli magát, hiszen mind Szíriában, mind Líbiában az oroszok szövetségesei ellen harcol, ugyanakkor a menekültek elindítása miatt most a nyugati államok támogatását is elveszítheti.

