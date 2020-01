Videóra vették, ahogy az ukrán repülőt rakétatalálat éri Iránban

167 utassal és 9 tagú személyzettel a fedélzetén zuhant le egy ukrán Boeing 737-es repülőgép Iránban magyar idő szerint még szerdán.

A tragédiát előbb műszaki hibának tudták be, később azonban tegnap már több amerikai titkosszolga forrás is azt állította, hogy egy eltévedt iráni rakéta miatt zuhant le a gép.

Ezt erősíti meg az, hogy magyar idő szerint még tegnap éjjel a New York Times szerkesztősége valódinak találta, és publikálta azt a videót, amelyen azt látni, ahogy az eltévedt iráni rakéta Parand városánál eltalálja az ukrán repülőt. Ez alapján tehát bizonyosnak tűnik, hogy egy tévedésből kilőtt rakéta miatt zuhant le az utasszállító gép. A videón tisztán látszik a becsapódás, de hallatszik a repülő földet érésének hangja is.

Video verified by The New York Times appears to show an Iranian missile hitting a plane above Parand, near Tehran’s airport, the area where a Ukrainian airliner stopped transmitting its signal before it crashed on Wednesday. A small explosion occurred when a missile hit the plane, but the plane did not explode, the video showed.