Brutális mennyiségű eső esik Dél-Európára

Európa jelentős részének időjárását egy hatalmas kiterjedésű ciklonrendszer alakítja. A hullámzó frontzóna a Skandináv-félszigettől Közép-Európán át egészen az Ibériai-félszigetig húzódik. A fronton peremhullámok is kialakultak, amelyből a Földközi-tenger vidékén sokfelé esik az eső – írja az MTI az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése alapján. Arrafelé több helyen a 30 mm-t is meghaladja a légoszlop nedvességtartalma, amely még nyáron is számottevőnek mondható érték.

Nem egy mérőállomáson 50-100 mm közötti összegeket regisztráltak, sőt a portugáliai Penhas állomáson 165, a szlovéniai Vogelen 216, míg a Dél-spanyolországi Grazalemában 290 mm esett.

A Kelet-európai-síkságon ugyanakkor magasnyomás helyezkedik el, területén sokfelé borongós, ködös az idő. Arrafelé napközben is fagypont körül alakul a csúcsérték, míg a kontinens más tájain jóval meghaladja az átlagot a hőmérsékleti maximum. A Kárpát-medence időjárását vasárnap estig két átvonuló mediterrán ciklon alakítja.

Magyarországon szombaton erősen felhős vagy borult lesz az ég, késő délelőtt délnyugatról csapadékzóna érkezik, amelyből estig országszerte várható eső – jelentős mennyiség az ország északnyugati felén-kétharmadán valószínű. Késő délután délnyugaton megszűnik a csapadék, ott a felhőzet is szakadozni kezd, de északkeleten egészen reggelig eshet. Vasárnap délelőtt délnyugat felől ismételt felhőzetnövekedés kezdődik, és délután, estefelé már szinte országszerte újból eshet az eső, délen jelentős mennyiség is hullhat. Többfelé erős lesz a déli, délkeleti, majd vasárnap az északi, északnyugati szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +10 fok között alakul, nyugaton lesz a hidegebb, keleten a melegebb.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 7 és 15 fok között alakul, nyugaton az alacsonyabb, keleten a magasabb értékekkel.

Kiemelt képünk illusztráció. MTI/EPA/ANSA/Luca Zennaro