Rónai: ha már fideszes, fizessen a határon túl is

A DK politikusa szerint a kormánynak kell kitalálnia, miként fizetteti ki határon túli szavazóival az uniós büntetést.

Rónai Sándor a Transindexnek azt mondta, nem tudja, de nem is az ő dolga kitalálni, hogyan lehetne a Fideszre szavazó határon túli magyarokra is áthárítani az Európai Unió büntetését. A portál azért kereste meg a Demokratikus Koalíció EP-képviselőjét, mert korábban Facebook-oldalán jelezte, a minden magyarnak 70 ezer forintot jelentő teherből a magyar adózók mellett azoknak a határon túliaknak is ki kellene venniük részüket, akik voksaikkal segítették a Fideszt a hatalomban maradáshoz.

Szavazni lehet határon túlról, de a következményeket csak a Magyarországon élők viselik. Ez igazságtalan! Aki az urnához megy, és szavazatával dönt Magyarország sorsáról, az járuljon hozzá a kasszához is! Az szavazzon, aki viseli a döntése következményeit!

Rónai Sándor most azt mondta: a magyar kormány feladata lenne kidolgozni, miként lehetne a határon túli Fidesz-szavazókon behajtani a pénzt, számonkérni azokat, akiknek szavazójogot biztosított.

A politikus felelőtlennek nevezte a Fideszt, amiért olyanoknak adott állampolgárságot, szavazati jogot, akik nem viselik döntéseik következményeit. A politikus nem vágná meg a magyarországi támogatásokat, megismételte, elsősorban

a Fidesznek és a bűnösöknek, tehát Orbánnak és a hozzá közelálló oligarcháknak és rokonoknak kellene ezt a pénzt kifizetni, hiszen ők lopták el – és ez csak egy része, ami kiderült, ennél sokkal többet loptak. Viszont a választás lehetősége a szavazati jog, és ha már Fidesz szavazati jogot adott olyan határon túliaknak is, akik nem is viselik a döntéseik következményeit, akkor szálljanak be ebbe, találják ki, hogy hogyan.

A Fidesz-KDNP egyébként teljesen tudatosan épít a határon túli magyarok szavazataira. Ezt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes nem is titkolta, amikor tavaly tavasszal azt jósolta, a külhoni magyaroknál 90 százalék felett lesz a támogatottságuk, hiszen a határon túliak

tudják, hogy nekik mi az erkölcsi kötelességük és mi a józan érdekük április 8-án.

Kiemelt kép: Rónai Sándor /Facebook