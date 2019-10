Kovács Zoltán „nevetségesnek” és „ostobának” is titulálta a BBC vele interjúzó újságírójának kérdéseit

„Nevetségesnek”, „ostobának” és „butának” is nevezte a BBC egyik újságíróját Kovács Zoltán kormányszóvivő egy interjú közben.

Here I'm accused of being “ridiculous”, “silly”, “misleading” & of “stupidity.” Meeting Viktor Orban's spokesman was an interesting experience. Topics: Hungary/Russia, democracy & Hungary's new wall 30 yrs after the Iron Curtain lifted. Camera @mattgodtv Producer @BBCWillVernon pic.twitter.com/KPQ8l2YdzY

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) October 30, 2019