Elpusztult bálnát találtak a Temzében

A londoni kikötő megerősítette, hogy péntek reggel észlelték a hosszúszárnyú bálnát Dentonnál a Temzében. Egy másik hosszúszárnyú bálnát két héttel ezelőtt láttak ugyanebben a folyóban, de aztán holtan találták az árapálysíkságban október 8-án – emlékeztetett a BBC.

Azt gondolták, hogy rosszul navigálta magát a közelmúltban tapasztalható magas árapályok miatt, így került a folyóba. A boncolásakor kiderült, hogy egy hajó ütötte el, az viszont nem tisztázott a hajó még az élő vagy az elpusztult állatnak ment neki.

Second whale found dead in Thames in less than two weeks https://t.co/QpyZrWeUcP @guardianeco pic.twitter.com/p1ov2g1NkV

— 🌎Animal Watch🌍 (@Animal_Watch) October 18, 2019