Kalapácsos fejbeverés jár egy kétmilliós tüntetésért

Jimmy Sham szerdáig egy volt a hongkongi tüntetések szervezői közül, de megverése óta ő vált az elszenvedett erőszak szimbólumává. Ahogy az a kép is, amint egy hongkongi utcán fekszik vérbe fagyva. Vasárnap kiderül, mennyire dühítette fel a kormányellenes tiltakozókat az erőszakmentességet hirdető Sham elverése.

Sok minden történt az utóbbi hónapokban Hongkongban, de Jimmy Sham megverése ennek tudatában is megdöbbentő. Négy maszkos támadó egy fél barkácsáruháznyi szerszámmal esett a Civil Human Rights Front (Polgári-Emberi Jogi Front) nevű, ellenállást szervező csoport vezetőjének, akit szinte vérbe fagyva vittek utána kórházba a mentők.

A Kína részét képező, de demokratikusabb berendezkedésű városállamban lassan húsz hete tartanak a tüntetések. Az egész a kiadatási törvénytervezet elleni tiltakozásból indult ki, mivel a hongkongiak féltik a brit gyarmati időkben megszerzett jogaikat, és nem akarják, hogy a pártállam felé totálisan elfogult kínai bíróságok ítélkezhessenek azok fölött, akiknek a kiadatását Kína kéri a jövőben Hongkongtól. A milliós békés és többezres erőszakos tüntetések hatására a tervezetet ugyan visszavonták (bár formálisan még nem, ugyanis a törvényhozás még nem tudott úgy összeülni, hogy ne fulladjon botrányba az ülés), de a heves tüntetések megmaradtak. A fő követelések már a demokrácia teljes helyreállítása, Carrie Lam kormányzó lemondatása, az erőszakszervezetek elszámoltatása.

A 32 éves Jimmy Sham márpedig e tiltakozások egyik vezéralakja, a monumentális békés menetek egyik szervezője, rá nehezen tudja a népi Kína ráhúzni az erőszakos jelzőt. Szúrja is a szemüket rendesen.

Sötét éj Mong Kokban

De mi is történt pontosan? A South China Morning Post (ami a külföld felé az események legfőbb krónikása) cikke szerint négy nappal egy nagy, tervezett demonstráció előtt érte a támadás a 32 éves aktivistát. Sham a piacairól is híres Mong Kok kerületben sétált egy gyűlésre szerda este 7 óra 40 körül, amikor az Arran Street nevű utcán négy férfi nekiesett, és kalapácsokkal, csavarkulcsokkal megverte. Maszkot viseltek, de utólag megállapították, hogy nem kínai származásúak. Sham egy fehér autó mellé zuhant, segíteni a késsel fenyegetett, egy garázsból kiszaladó helyiek se tudtak rajta. Magánál volt, amikor bevitték a Kwong Wah kórházba, stabil állapotban, a homlokán 3 centis sebbel, de csonttörés nélkül. A kórházban rendőrök őrzik őt. Úgy tudni, támadói főleg a fejét, a könyökét és a térdét célozták.

A jelzés mindenesetre egyértelmű és félelmetes. Nemrég azt írtuk, Kína meg fogja bosszulni a tüntetéseket, ráadásul Hszi Csin-ping kínai elnök két nappal a Sham elleni támadás előtt azt mondta Nepálban, a Kína egységét megbontani szándékozó erőfeszítés összezúzott testekkel és összezúzott csontokkal ér véget. Sham megverését így nehéz nem Peking üzeneteként értékelni.

Sham azt üzente a betegágyról, hogy senki se akarjon bosszút állni, ne bántsa a más etnikumúakat (akiket a rendőrség a támadással gyanúsít). Ugyanis a gyanú a dél-ázsiai közösségre terelődött, így most felhívás kering a vasárnapra tervezett tüntetés előtt, hogy védjék meg a bevándorló negyedeket és mecseteket az agressziótól és bosszútól. Ez valószínűsíti, hogy indonézek, esetleg filippínók lehettek a támadók. Mindenesetre a helyi muszlim közösség gyorsan elítélte a Sham elleni erőszakot (ahogy az Amnesty International jogvédő szervezet is).

A popular @lihkg_forum post calls on protesters to guard Chungking Mansions and Kowloon Mosque during Sunday's march There is a perceived risk of agent provocateurs capitalising on Jimmy Sham's attackers allegedly being from the ethnic minority population https://t.co/OoLC2e3l11 pic.twitter.com/Z873hKjdia — Aaron Mc Nicholas (@aaronMCN) October 17, 2019

A támadók egy hétüléses fekete autóval elmenekültek, a rendőrök egy ideig üldözték őket, de megléptek. A rendőrség szűkszavúan annyit közölt, hogy nyomoz, pártatlanul és komolyan. Helybéliek szerint a fekete kocsi egy ideje már cirkált a negyedben a támadás előtt.

Sham egyik vezetőtársa, Figo Chan elmondta, a Kowloonba tervezett vasárnapi tüntetést így is megtartják. Több demokráciapárti aktivista is meglátogatta még szerdán a kórházban Shamet, és kérdőre vonták a rendőrséget amiatt, hogy nem először mulasztja el megvédeni a Peking-ellenes tábor fontos személyiségeit. Eric Lai szervező így fogalmazott a Vice-nak:

Életeket vesztettünk a tüntetések folyamán, több mint kétezer tüntetőt tartóztattak le, sokan megsérültek a rendőrök vagy az államilag pénzelt huligánok brutalitása miatt, de még képviselőket és aktivistákat is megtámadtak. Azonban Hong Kong népe nem fél kifejezni követeléseit és hitét a politikai erőszakkal szemben.

Nem az első attak

Feladja magát a kiadatási törvény célpontja Részben egy anglikán pap rábeszélésére úgy döntött a 20 éves Chan Tong-kai, hogy feladja magát Tajvanon. Ugyanis ott azzal gyanúsítják, hogy megölte terhes barátnőjét, majd Hongkongba menekült, amivel nincs kiadatási egyezmény hatályban. Chant Hongkongban elfogták és börtönben ül 18 hónapja, de csak amiatt, mert a megölt nő vagyonát használta fel. Az ő ügyére hivatkozva akarta a törvényhozás megalkotni a kiadatási törvényt, ami a tüntetéssorozatot elindította, a hongkongiak ugyanis attól féltek, hogy eztán bárkit önkényesen fogva tarthatnak Kínában, nem csak súlyos bűncselekmények elkövetőit. Chan azt reméli, ha hamarosan szabadul, Tajvanra repül és feladja magát, enyhíthet a hongkongi helyzeten is.

Shamre nem először rontottak rá. Augusztusban őt és asszisztensét, Law Kwok-wait egy Jordan kerületben található étteremben támadta meg egy férfi és egy 15 éves fiú egy baseball-ütővel és egy rúddal, pont azután, hogy a rendőrség megtiltotta nekik egy demonstráció megtartását. Ekkor Sham nem sérült meg. Augusztus óta a Morning Post szerint kilenc ellenzékit támadtak meg, köztük egy demokratapárti képviselőt is.

Sham régóta zavarhatja a hatóságokat, ugyanis a békés ellenállás híveként több polgárjogi megmozdulást szervezett, már a 2014-es esernyős forradalomban is részt vett. Elkötelezett melegjogi aktivista, aki párjával, egy légiutas-kísérővel 2014-ben New Yorkban összeházasodott. Később egy törvényhozó, Ann Chiang azzal támadta, hogy Sham tagadja másságát, amihez egy videót mellékelt, amin Sham egy olyan drag-rendezvényen volt, ahol férfiak nőnek öltöznek. A pártpolitikától sem zárkózott el, a Szociáldemokraták Ligájának tagja. Több nagy tüntetés szervezésében oroszlánrésze volt idén. Az erőszakból mindig kimaradt, de a rekordot jelentő kétmilliós június 16-i demonstráció mögött is ő állt, a Civil Human Rights Front csapata mellett.

Hongkong turbulens időszak elé néz továbbra is, november 24-én kerületi tanácsi választásokat tartanak. Maga Sham is elindul, a metropolisz egy félreesőbb kerületében, Sha Tinben mérkőzik meg egy képviselői helyért. Ellenfele, Wong Yue-hon elítélte Sham megverését és az erőszak minden formáját, és fair kampányt remél. Pedig több demokráciapárti képviselőjelöltet megtámadtak már ismeretlenek. A helyzet feszültségét jelzi, hogy a törvényhozás nyitóülésén az ellenzéki képviselők ordibálással belefojtották a szót Carrie Lam kormányzóba, akinek nyitóbeszédét csak videón lehetett megnézni utólag. Másnap is kiabáltak, Lamet véreskezű vezetőként ábrázoló plakátokat lóbálva, ki is vezették őket a teremből.

Hogy áll most a helyzet? A South China Morning Post alapos infografikájában sok adatot osztott meg a sokadik hónapjába lépő tüntetéssorozatról. E szerint a rendőrség 4500 könnygázgránátot lőtt eddig ki, 1800 gumilövedéket tüzelt el, de éles lőszert is használtak. Ennek során egy 18 éves fiút mellbe, egy tinit lábon lőttek, egy indonéz riporter pedig egyik szemére megvakult. A tüntetések egyre erőszakosabbak, csak október 1-jén 1400 könnygázgránátot vetett be a rendőrség. A másik oldalról 150 Molotov-koktél, valamint téglák és egyéb tárgyak repültek a rendőrök felé. A világ egyik legjobb gyorsvasúti hálózatát egy napra le is kellett állítani, állomásai 90 százalékát megrongálták. Eközben a népi Kínához kötődő vállalkozások, cégek irodáit, üzleteit is rendre szétverik.

