Egy válófélben lévő nő szerint egykori párja az űrből lépett be a netbankjába

Ha a vád a bíróság előtt is megáll, akkor ez lesz a történelem első űrbűncselekménye.

Az amerikai légierő egykori tisztje, a Kansasban élő Summer Worden az elmúlt évét a férjétől való válással, valamint a szülői teendők feletti vitával töltötte, így meglepetten tapasztalta, hogy külön élő férje a mai napig épp úgy rápillant néha a bankszámlaegyenlegére, mint ahogyan azt házasságuk alatt is tette, így személyiségi jogok megsértéséért és a pénzügyeihez való jogosulatlan hozzáférésért feljelentést tett ellene – írja a New York Times.

A patinás lap természetesen nem foglalkozna ilyen, és ehhez hasonló ügyekkel, ha nem lenne bennük valami érdekfeszítő: így történt ez most is, hiszen a titkosszolgálati háttérrel rendelkező nő megkérdezte a bankját, hogy az elmúlt hónapokban milyen számítógépekről léptek be az internetes banki felületére.

Kérdésére természetesen választ is kapott, az azonban őt is meglepte:

az egyik gép ugyanis a Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatalhoz, azaz a NASA-hoz tartozott.

A nő innen már összerakta a képet, hiszen korábbi partnere, Anne McClain a NASA űrhajósaként a kérdéses időpontban több mint négyszáz kilométeres magasságban,

a Nemzetközi Űrállomáson tartózkodott.

A karirerje során több mint kétezer repülési órát magáénak tudó egykori professzionális rögbijátékos – kis híján a világbajnokságon is szerepelt! – pályafutását a West Point katonai akadémián kezdte meg, korábban pedig többek közt Irakban is harcolt, mielőtt űrhajósnak állt volna. Kis híján az első, csak nők által végrehajtott űrséta részese lett volna, de a tervet a NASA márciusban elvetette.

A Földre júniusban visszatért asztronauta elismerte, hogy tényleg megnézte Warden banki egyenlegét, de azt állította, hogy ezt korábban is rendszeresen megtette, mégpedig úgy, hogy egykori párja is tudott róla, célja pedig mindössze annyi volt, hogy tudja, a nőnek jut a közösen nevelt gyermekükkel kapcsolatos kiadásokra, illetve ki tudja majd fizetni a számláit.

Amennyiben a vád a bíróság előtt is megáll, ez lesz a világtörténelem első űrbűncselekménye, kérdéses azonban, hogy melyik ország jogrendszere szerint szankcionálható, hiszen a Nemzetközi Űrállomást négy ország, az Egyesült Államok, Japán, Kanada és Oroszország, illetve az Európai Űrügynökség (ESA) irányítja, a nő amerikai állampolgársága pedig mindezek mellett elhanyagolhatónak tűnik.