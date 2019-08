Netanjahu felesége erőszakkal akart bemenni a pilótafülkébe, miután nem köszöntötte a pilóta

Benjamin Netanjahu felesége híres karcos modoráról. Most épp az történt, hogy nem köszöntötte a hangosbemondón keresztül annak a repülőgépnek a kapitánya, amellyel Netanjahu hivatalos látogatásra utazott Ukrajnába.

A hírek szerint Sara Netanjahu megpróbált erőszakkal bemenni a fülkébe, miután elmaradt a köszöntés. Ez nem sikerült neki, mert biztonsági emberek állták el a pilótafülke bejáratát.

Az El Al légitársaság annyit mondott, hogy minden a terv szerint ment a járattal, az izraeli miniszterlenöki hivatal viszont lényegileg nem cáfolta, mi történt, de szerintük túlzott a leírás.

A pilóta mindenesetre még egyszer köszöntötte a vendégeket, most már Sara Netanjahut is. A hatvan éves first lady nemrég elismerte, hogy rengeteg közpénzt költött ételrendelésre, egészen pontosan majdnem négy és fél millió forintot többszáz rendelésre.

Netanjahu az első kormányfő, aki hivatalos látogatásra megy Ukrajna új elnökéhez.