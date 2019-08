Újabb csontokat találtak a caracali rém kertjében

Szakértők vizsgálják a házban talált telefont, laptopot és fényképezőgépet is.

A hatóságok újabb csontokra bukkantak a caracali gyilkosságok feltételezett elkövetőjének, George Dincának a kertjében – írta az Adevărul alapján a Transindex. Azt még nem lehet biztosan tudni, a csontok állati vagy emberi eredetűek-e. A maradványokat laborba szállítják, hogy elvégezzék a szükséges antropológiai és DNS-vizsgálatokat.

Közben a rendőrség laborba szállította a férfi lakásán talált telefont, laptopot és fényképezőgépet, hogy azokat is szakértők vizsgálják meg.

Előzőleg a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség munkatársai a rendőrség különleges nyomozóegységével együtt folytatták a kutatásokat. Valószínűleg egy harmadik holttest maradványait is megtalálták azon a helyen, ahol az áprilisban eltűnt, 18 éves Luiza Melencu maradványaira is rábukkantak. A caracali rémként emlegetett George Dincă korábban a 15 éves Alexandra Măceşanu meggyilkolása mellett az ő megölését is beismerte.

