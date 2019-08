Az ellenzék vezéralakját is letartóztatták Moszkvában

Moszkvában szombaton újabb demonstráció kezdődött. A tüntetők azért vonultak utcára, hogy tiltakozzanak a helyi választási bizottság döntés ellen, ami szerint gyakorlatilag minden függetlenként indulni akaró ellenzéki ajánlásait érvénytelenítette. Oroszországban ősszel tartják az önkormányzati választást.

A tüntetések már a múlt héten elkezdődtek, akkor több mint ezer demonstrálót tartóztattak le.

A moszkvai rendőrség a mai demonstráció előtt nem sokkal megkezdte a letartóztatásokat. A BBC tudósítása szerint a tüntetések és az ellenzék egyik vezéralakját, Ljubov Szobolt is elvitték. Szobolt egy taxiból rángatták ki és tessékelték be egy fekete furgonba. Rajta kívül 300-nál is többb tüntetőt tartóztattak le a moszkvai rendőrök.

Russian opposition leader Lyubov Sobol was arrested ahead of a protest in Moscow on Saturdayhttps://t.co/qrgZq3YXIz pic.twitter.com/YImANBInrl — ITV News (@itvnews) August 3, 2019

Kiemelt kép: Vasily MAXIMOV / AFP