23 ország civil szervezetei tiltakoznak Hidvéghi alelnöksége ellen

Az európai civil szervezeteket tömörítő European Civic Forum nyílt levélben kérte, hogy ne válasszák meg a Fidesz volt kommunikációs igazgatóját, Hidvéghi Balázst az Európai Parlament Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE) alelnöki pozíciójára, írja az Euronews.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a múlt hét szerdai bizottsági ülésen az Európai Néppárt koordinátora bejelentette Hidvéghi jelölését, ekkor a szabályoknak megfelelően az elnök megkérdezte, hogy a többi frakció jelöl-e mást. A néppárti küldöttség látható bosszúságára előállt egy másik jelölt, a francia zöldpárti Damien Carême.

A szociáldemokraták, a Renew Europe és a zöldek Hidvéghi Balázzsal, az Európai Néppárt jelöltjével szemben támogatnák a zöldek jelöltjét.

A felhívást aláírta európai és magyar civil szervezetek mellett a belga, bolgár, cseh, dán, észt, francia, holland,horvát, lett, lengyel, litván, macedón, német, olasz, orosz, portugál, román, spanyol, szerb, szlovák és szlovén szervezet is: 23 európai országból, köztük 18 EU tagállamból.

⚠️More than 200 organisations are calling upon @EPPGroup to review their candidate for Vice-Chair of @EP_Justice. Appointing a #Fidesz MEP whose party violates freedom of association and pressures #civicspace is not an option.

➡️https://t.co/UKUEFAcfbd#LIBEViceChair pic.twitter.com/qIVSHFC5xS

— European Civic Forum (@ForCivicEU) July 15, 2019