Trumpot II. Erzsébet és tüntetők várják

Az amerikai elnök a királynő vendégeként tölt három napot Londonban.

Londonba érkezik hétfőn Donald Trump. Hivatalosan II. Erzsébet vendége lesz. A 93 éves királynő, trónra lépése, 1952 óta 112 külföldi államfőt fogadott állami látogatáson. Ilyenkor a külföldi államfőket valamelyik rezidenciáján szállásolják el. Trump vélhetően Windsorban lakik majd, a kastély biztonsági szempontból megfelelőbb, mint a Buckingham-palota – írja az MTI.

Bár az állami látogatásoknak általában része, hogy az uralkodó és vendége díszes hintón végighajt a Mall sugárúton, ez biztonsági megfontolásokból elmarad. Az amerikai elnök tavalyi látogatását demonstrációk kísérték, több tízezren tiltakoztak ellene London központjában. Sokan idén is erre készülnek – írja az Euronews.

Az udvar évente csak egy-két alkalommal hív külföldi államfőket, a diplomáciai gyakorlatban ezért ez nagy megtiszteltetésnek számít, de Trump meghívása heves belpolitikai vitákat váltott ki.

Az egymással hagyományosan szoros kapcsolatokat ápoló két ország ugyanis komoly diplomáciai csörtéket vívott többször is. Este a királynő díszvacsorát ad a Buckingham-palotában Trump tiszteletére, ahova Theresa May kormányfő elmegy, de Jeremy Corbyn és Sir Vince Cable, az ellenzéki Munkáspárt és a Liberális Demokraták vezetője nem.

Donald Trumpot kedden a miniszterelnöki hivatalban fogadja Theresa May, aki három nappal később távozik a Konzervatív Párt éléről, ügyvezető miniszterelnök lesz utódja megválasztásáig.

Trump ennek kapcsán a minap brit lapoknak azt mondta, Boris Johnson volt brit külügyminiszter nagyszerű utódja lehetne Theresa Maynek. Arról is beszélt, hiba volt, hogy nem vonták be Nigel Farage-t a Brexit-tárgyalásokba.

Trump megegyezés nélküli brexitre biztatja a briteket A nagy-britanniai látogatás előtt álló amerikai elnök Nigel Farage-t ajánlotta a brit kormány figyelmébe a brexit-tárgyalásokra.

A The Sun és a The Sunday Times is azt írta az interjúkknál, hogy az amerikai elnök ezzel átlépett a diplomáciai szabályokon. Ha már protokoll, Trump tavaly is hibázott, amikor egy sétán udvariatlanul hátat fordított a királynőnek.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Facundo Arrizabalaga