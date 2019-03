Az erőszak miatt terjed tovább az ebola

A világtörténelem második legnagyobb Ebola-járványa Kongóban eddig csaknem 740 embert fertőzött meg, a megbetegedések fele halálos. Az áldozatok 30 százaléka gyerek. Az országban dúló fegyveres konfliktusok tovább nehezítik a betegség megfékezését, egy kórházat kétszer is támadás ért, a civilek fertőzött régiókból való menekülésével pedig tovább terjed a kór.

Újra és újra fellángoló fertőzés, tomboló erőszak és rengeteg gyermekáldozat – a világtörténelem második legnagyobb ebolajárványa a Kongói Demokratikus Köztársaságban komoly kihívás elé állítja a hatóságokat, az UNICEF-et és más szervezeteket. A vírus eddig 740 embert fertőzött meg, a halálozási arány pedig igen magas, a betegek közül eddig 460-an vesztették életüket. Az áldozatok 30 százaléka gyerek. Mangina, Beni és Komanda térségében sikerült megfékezni a betegség terjedését, azonban Butembo környékén továbbra is sorra szedi áldozatait – írja helyzetjelentésében a nemzetközi szervezet.

Az egészségügyi dolgozók és a segélyszervezetek munkatársai heroikus küzdelmet vívnak az ebola ellen, a helyzetet bonyolítja, hogy Butembo térségében polgárháborús állapotok uralkodnak, több fegyveres csoport is harcol a kormányerők ellen. Mindennaposak az összecsapások, a civilek gyakran két tűz közé kerülnek, vagy célpontokká válnak.

A vírus terjedését segítik a fegyveres konfliktusok, a nagyobb embertömegek menekülése az ország más területeire és a bizalmatlanság

– mondta Dr. Gianfranco Rotigliano, az UNICEF kongói képviselője. Butembóban fegyveresek két hét alatt kétszer is megtámadtak egy ebola-kórházat, a legutóbbi rajtaütés során egy rendőr meghalt, az épületet felgyújtották.

Az érintett területeken a bizalmatlanságot növeli, hogy sokan az ebola létezését is kétségbe vonják és nem értik, miért nem búcsúztathatják el szeretteiket a szokásos szertartásokkal.

A járvány megfékezése érdekében az UNICEF 650 fős szakértőgárdát irányított Butembóba, a gyermekjogi szervezet munkatársai prevenciós programokkal, rádióműsorokkal, utcai figyelemfelkeltő üzenetekkel, házról házra járva, nagyobb összejöveteleken ismertetik meg a lakosságot a betegség megelőzésének módjaival. Eddig 10 millió emberhez jutott el a kampány, 888 iskolában fordultak meg a szakértők, akik 8146 tanárt képeztek ki.

Emellett az UNICEF és partnerei munkájának köszönhetően eddig 1,3 millió ember jutott biztonságos ivóvízhez, a munkatársak 830 családot kezeltek, 80 ezer embert oltottak be, 972 kézmosó helyet állítottak fel és közel 1000, az ebola miatt árvaságra jutott gyerekről gondoskodnak. „Az UNICEF felszólítja mindazokat, akik erőszakot alkalmaznak az egészségügyi intézmények ellen, hogy azonnal fejezzék be tevékenységüket és a helyi közösségekkel együtt dolgozva próbálják megérteni az ebola természetét. Legyenek a megoldás részei” – jelentette ki Henrietta Fore, az UNICEF ügyvezető igazgatója. A határ közelsége miatt az ebola könnyen átterjedhet más országokra is.

A mostani a történelem második legnagyobb járványa, 2014-16 között Nyugat-Afrikában ennél is több áldozatot szedett a kór.

Kiemelt kép: JOHN WESSELS / AFP