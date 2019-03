Weber nem tárgyalni, hanem parancsolni ment Orbánhoz

A tegnapi találkozón Orbánnal semmiféle tárgyalásról nem volt szó. Egyszerűen csak megmondtam neki, mit kell tennie. Világos bizonyítékra van ugyanis szükségünk, hogy a Fidesz és Orbán továbbra is a Néppárt politikai családjának tagjai akarnak maradni

– fogalmazott elég keményen Manfred Weber az Euronewsnak, amikor az Orbán Viktorral Budapesten történt találkozójáról kérdezték.

„Mi egy olyan család vagyunk, ahol értékek és közös gondolatok vannak, nem pedig erőfitogtatás és egyes figurák előtérbe tolása. Ez az, amit Orbánnak meg kell erősítenie, és én remélem, hogy így is fog tenni” – mondta az EPP frakcióvezetője.

„Aki nem tiszteli az értékeinket, az nem lehet a Néppárt tagja, ez a közös alapvetés” – ismételte meg Budapesten is elmondott szavait Weber. A német politikus arról is beszélt, hogy már nem igazán bíznak a Néppártban Orbánnak, ezért most garanciákat akarnak látni.

Weber azt mondta, konkrét javaslattal állt elő, ami lehetővé tenné, hogy a CEU diákjai továbbra is szerezhessenek amerikai diplomát Budapesten:

Erre vonatkozóan tettem javaslatot Orbánnak is, és ezt neki el kell fogadnia. Ez az egyetlen módja annak, hogy lezárjuk ezt a témát

– fogalmazott Weber, aki már kedden is arról beszélt, hogy a CEU Budapesten maradása alapfeltétele a Fidesz maradásának.

Kiemelt kép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs