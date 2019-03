Ezek a fiatalok nem nyugszanak, amíg nem érnek el változást

Több mint nyolcvan országban készülnek sztrájkolni a fiatalok, mert úgy érzik, a klímaváltozás a jövőjüket fenyegeti. Magyarországon is demonstráció készül, a szervezők szerint egyre többen látják, hogy a tét valójában mi magunk is vagyunk.

Tavaly augusztusban egy akkor még csak 15 éves svéd lány kiült a svéd parlament elé, majd kijelentette, hogy nem hajlandó iskolába menni a szeptember 9-i választásokig, mert elege lett abból, hogy a politikusok nem veszik elég komolyan a klímaváltozás veszélyeit. Greta Thunberg eleinte minden napot tiltakozással töltött, majd már csak péntekenként folytatta a demonstrációt.

Valószínűleg sokan legyintettek, mondván, hogyan tudná megváltani egy világot egy kamaszlány. A kétkedőknek:

957 helyszín,

82 ország.

Világszerte ennyi helyen tartanak klímasztrájkot a változást sürgető fiatalok március 15-én.

A 82 ország egyike Magyarország: péntek délelőtt fél tíztől a Batthyányi téren tartanak demonstrációt a globális klímasztrájk részeként. A demonstrációt a Fridays for Future Magyarország szervezi, mert úgy látják, a mai felnőtteket nem érdekli a holnap, így nem menthetik meg a világot a mostani szabályok szerint játszva, hanem a szabályokat kell megváltoztatniuk.

A budapesti esemény szervezőit is Greta Thunberg inspirálta azzal, hogy péntekenként a svéd parlament előtt sztrájkolt, azóta pedig több ezer diák háromszáz parlament és városháza előtt tiltakozott több mint harminc országban világszerte.

A következő lépés a március 15-i tiltakozás, aminek keretében meg akarják mutatni, hogy a klímaváltozás valódi krízis.

Beszélj a felnőttekkel, hogy támogassák a sztrájkot, mondd el nekik, hogy csatlakozniuk kell, és mondd el nekik, hogy szükséged van rájuk, egyszerűen azért, hogy legyen esélyed túlélésre a jövőben!

– írják a felhívásban.

A Fridays for Future Magyarország tagjai azonban a pénteki megmozdulás előtt sem tétlenkednek, a szervezet három tagja nemrég vonatra ült, hogy Strasbourgba látogasson, ahol a mozgalom más fiatal szervezőivel találkoznak, szerdán pedig egy klímaváltozással kapcsolatos ülésen vesznek részt az Európai Parlament meghívására.

A magyarországi szerveződés két tagja, Pribéli Levente és Hartmann Johanna a 24.hu-nak elmondta, a mozgalmat itthon néhány egyetemista indította el, egyelőre tíznél kevesebben szervezik az eseményeket. Mindannyian régóta elkötelezettek a környezetvédelem iránt, körülbelül tíz éve foglalkoznak gyakorlati természetvédelemmel.



Az egyetemista fiatalok egy ideje már követték a külföldi eseményeket, illetve Greta Thunberg mozgalmát, a február 22-én tartott első tüntetésük előtt körülbelül két héttel döntötték el, hogy belevágnak a projektbe. Mint mondták, a motivációjuk már régóta megvolt, hiszen az utóbbi két évben egyre jobban beleásták magukat az ökológiai válság kérdésébe.

Így megértették, hogy a következő néhány év történései kritikusak a jövőjük szempontjából.

A svéd lány törekvései kapcsán úgy látják, Greta valami olyasmit indított el az emberekben most, amire eddig nem volt példa.

Egyre több emberhez ér el a mozgalom híre, egyre többen fogják fel, hogy a tét valójában mi magunk is vagyunk. Minél fiatalabb valaki, annál jobban érinti ez a kérdés. Emiatt pedig egyre több felnőtt is rádöbben, hogy ez a legfontosabb kérdés, amivel foglalkoznia kell, ha fontosak számára a fiatalabb generációk – tehát a saját gyermekei is

– fogalmazott Johanna és Levente, akik szerint összefogással el fogják érni, hogy a közeljövőben elinduljon a változás.

A hazai kezdeményezéssel szeretnék minél több ember szemét felnyitni és mindenkit cselekvésre ösztönözni. A fiatalok emlékeztetnek, hogy tavaly rekordalacsony volt a Duna vízállása, az éves csapadékmennyiség pedig nagyon koncentráltan, mindössze néhány nap leforgása alatt hullott le, miközben poloskák lepték el a lakásokat.

Ezeket mindenki átélte itthon, csak még nem állt össze a kép, mondják, ráadásul ez csak a kezdet, sokkal súlyosabb problémák várhatóak, ha nem változtatunk sürgősen. A veszélyt láthatóan egyre többen érzik, hiszen egyre többen jelzik, hogy csatlakoznának a Fridays for Future Magyarországhoz.

A strasbourgi meghívás a mozgalom nemzetközi szervezőin keresztül jutott el hozzájuk, az Európai Parlament három frakciója összesen 60 fiatalt hívott meg, ennek köszönhetően találkozhatnak most 18 ország fiataljaival a magyar egyetemisták.

A március 15-i globális sztrájknak várakozásaik szerint hatalmas médiavisszhangja lesz majd, ami segít abban, hogy sok ember halljon a problémáról, illetve arról is, hogy léteznek megoldások. Ennek következtében pedig még több csatlakozóra számítanak, így egyre több embert foglalkoztat majd a kérdés, aminek köszönhetően reményeik szerint egyre nagyobb nyomást gyakorolhatnak a döntéshozókra.

A világ fiataljai mozgásba lendültek, és nem nyugszunk, amíg nem érjük el a változásokat – amik nélkül nincs jövőnk

– vélik a Friday for Future Magyarország tagjai.

A szükséges intézkedéseket a magyar egyetemisták három fő területre bontanák:

A klímaváltozás mérséklése, amihez meglátásuk szerint nettó zéró kibocsátású technológiára kellene átállnunk, növelnünk kellene az energiahatékonyságot és a mezőgazdaságot is át kell alakítanunk. Ezen kívül kritikusnak fontosnak tartják, hogy megőrizzük a természetközeli élőhelyeket, amik mérséklik a klímaváltozást, és amik nélkül lehetetlen a biodiverzitás fenntartása.

A klímaváltozáshoz való rendszerszintű alkalmazkodás szükségességét is sürgetik, hiszen a szélsőséges időjárási körülményekre az infrastruktúrától a mezőgazdaságig minden téren fel kell készülni, így új gazdasági rendszerre van szükségünk.

A fiatal generációkat fel kellene készíteni a környezeti válságra és a különböző katasztrófahelyzetekre, hiszen a mostanitól merőben más készségekre lesz szükség a jövőben, ahol folyamatosan nő majd a verseny a szűkös erőforrásokért. A magyar mozgalom tagjai szerint időben el kell kezdeni a fiatalok felkészítését, az érzelmi intelligencia fejlesztésétől kezdve, a rendszerszemléleten, együttműködési készségeken át a természetes folyamatok ismeretéig.

Azaz az egyetemista fiatalok mennyiségi helyett minőségi értékelés bevezetését szorgalmazzák, a döntések alapját pedig a biológiai sokféleség megőrzésének és a klímaváltozás elleni fellépésnek kellene adnia. Mint mondták:

a jó hír, hogy a fent felsoroltak mindegyikére vannak már létező megoldások – tudományos publikációk tömege kínál megoldást. A rossz hír, hogy ezek nagy része nem hoz óriási gazdasági hasznot. Ez azt jelenti, hogy választanunk kell a további gazdasági növekedés hajszolása és a mai fiatalok jövője között. Mi választottunk.

A Fridays for Future Hungary tagjai ezért úgy érzik, ez a mozgalom az egyik utolsó reményük arra, hogy változtassanak. Figyelmeztetnek, hogy ha most sürgősen irányt váltunk, emberéletek millióit menthetjük meg és megőrizhetünk valamennyit a Föld különböző élőlényeiből, amik nélkül mi magunk is életképtelenek vagyunk.

Az egyetemisták leszögezték, nem engedhetik meg maguknak, hogy elbukják ezt a harcot, így azt várják el, hogy mind az egyének, mind a döntéshozók felismerjék a felelősségüket az egész problémában.

A kezdeményezés indulása óta egyébként többségében pozitív visszajelzéseket kaptak, bár emlékeik szerint volt, aki az egyik tüntetés során odaszólt nekik, hogy „honnan szedtek össze ennyi marhaságot”. A legtöbben azonban biztatják őket, úgy látják, hogy aki érti, miről szól ez a mozgalom, az támogatja a törekvést.

A világméretűvé nőtt mozgalom potenciális eredményeiről egyelőre még csak sejtéseik vannak, azt viszont már most óriási dologként értékelik, hogy rengeteg elhivatott és tenni akaró emberrel találkoztak. A fiatalok úgy látják, az egyéni érdekeket félretéve egy közös ügyért egyre több ember fog össze, aminek elképesztően nagy ereje van, és már csak emiatt is érdemes volt belevágniuk.

Kiemelt kép: Alexander Pohl/NurPhoto/AFP