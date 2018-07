Trump cáfolja, hogy tudott volna fia és az oroszok találkozójáról

Donald Trump amerikai elnök Twitter-bejegyzésben cáfolta pénteken, hogy tudott volna legidősebb fia és kampánystábjának tagjai találkozójáról egy orosz ügyvédnővel a 2016-os elnökválasztási kampány idején.

A CNN hírtelevízió meg nem nevezett forrásokra hivatkozva azt állította: Michael Cohen, Trump egykori ügyvédje közölte, Trump nemcsak tudott a találkozóról, hanem jóvá is hagyta azt. Az elnök mikroblog-bejegyzésében cáfolta ezt. „Semmit nem tudtam a találkozóról” – fogalmazott. Egykori ügyvédjére utalva hozzátette, hogy „valaki” kitalált történetekkel akarja felhívni magára a figyelmet, és még Bill és Hillary Clinton ügyvédjét is felfogadta.

…..I did NOT know of the meeting with my son, Don jr. Sounds to me like someone is trying to make up stories in order to get himself out of an unrelated jam (Taxi cabs maybe?). He even retained Bill and Crooked Hillary’s lawyer. Gee, I wonder if they helped him make the choice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2018

Michael Cohen képviseletét jelenleg Lanny Davis, Bill Clinton volt amerikai elnök egyik ügyvédje látja el. A szóban forgó találkozóra a New Yorkban lévő Trump-toronyban került volna sor, és az akkor még elnökjelölt Trump legidősebb fia Natalja Veszelnyickaja orosz ügyvédnővel találkozott volna, aki Hillary Clinton demokrata párti elnökjelöltet lejárató, az orosz kormány rendelkezésére álló információkat ajánlott fel. A találkozón állítólag részt vett Jared Kushner, az elnök veje és Paul Manafort, Trump kampánystábjának akkori vezetője.

A CNN szerint Michael Cohen jelen volt, amikor Trumppal közölték a találkozó tényét, és kész ezt megerősíteni Robert Muellernek, aki Trump kampánystábjának tagjai és az oroszok közötti esetleges összejátszást vizsgáló bizottságot vezeti. A hírtelevízió szerint ugyanakkor Cohen nem rendelkezik konkrét bizonyítékokkal.

Michael Cohen az elmúlt hetekben a hírek élén szerepelt. Banki és adócsalás ügyében folyik nyomozás ellene, továbbá annak kiderítésére, hogy a törvényt megsértve vajon kampánypénzből fizetett-e ki 130 ezer dollárt egy pornószínésznőnek, hogy hallgasson a Donald Trumppal folytatott egyéjszakás kalandjáról. Cohen ellen egyébként még nem emeltek vádat.

Esetleges szerepéről a Mueller-vizsgálatban ellentmondásos hírek látnak szerepet az amerikai sajtóban, de egyre több orgánum úgy véli, együttműködik majd a vizsgálóbizottsággal. Ennek jelét látták abban is, hogy a héten Cohen ügyvédje szintén a CNN hírtelevíziónak eljuttatott egy hangfelvételt, amelyen Trump és Cohen egy volt playboy-modellnek kifizetendő pénzről egyeztet. A telefonbeszélgetésról készült hangfelvételt 2016-ban Cohen rögzítette, Trump tudta nélkül.

Donald Trump pénteken egy sor Twitter-bejegyzést tett közzé. Az egyikükben ismételten boszorkányüldözéssel vádolta meg a Robert Mueller vezette vizsgálatot.

Arrived back in Washington last night from a very emotional reopening of a major U.S. Steel plant in Granite City, Illinois, only to be greeted with the ridiculous news that the highly conflicted Robert Mueller and his gang of 13 Angry Democrats obviously cannot find Collusion… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2018

….,the only Collusion with Russia was with the Democrats, so now they are looking at my Tweets (along with 53 million other people) – the rigged Witch Hunt continues! How stupid and unfair to our Country….And so the Fake News doesn’t waste my time with dumb questions, NO,…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 27, 2018

