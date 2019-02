Tűzoltók menekítették a pucér kuncsaftot a manchesteri bordélyból

A hétfőt szinte mindenki a legutálatosabb napnak tartja a héten, de egy brit férfi most igazán gyűlölheti, miután a fél világ láthatta, ahogy anyaszült meztelenül menekíti le tűzoltók egy manchesteri bordélyház homlokzatáról.

A pucér férfit, aki „Simply Delicious” (egyszerűen fenséges) nevű kebabos cégtábláján állt, a környékbeliek nevetgélve fotózták és filmezték, és a róla készült felvételek terjedni is kezdtek a közösségi oldalakon – majd a brit bulvársajtóban.

So… there was a fire at the knocking shop down the road in Northernden yesterday 😂 pic.twitter.com/JnUWqWfN7p

— New Year, Same Mike (@mikeinmcr) February 20, 2019