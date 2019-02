Timmermans: Orbán hazug kampányokra költi az adófizetők pénzét, miközben az orvoshiány enyhítésére is fordíthatná

Pénteken kezdődött az az Európai Szocialisták Pártjának kétnapos kongresszusa Madridban, ami lényegében a pártcsalád EP-kampányának nyitánya. Az eseményen beszédet mondott a szocialisták csúcsjelöltje, az Európai Bizottság első alelnöke, Frans Timmermans is, és egészen hosszan beszélt Orbán Viktor ellen is, fejből sorolva egy sor Magyarországra nézve nem túl hízelgő adatokat.

A következő Orbán Viktor által kitalált hazug plakátnál azt kell majd mondanunk, hogy azt az évek óta elköltött több tucat millió eurónyi adófizetői pénzt el lehetett volna úgy is költeni, hogy a 300 betöltetlen háziorvosi praxisból kevesebb legyen. Vagy nem arra kellene költeni ezt a közpénzt, hogy a rendszerből hiányzó négyezer tanár ne hiányozzon?

– mondta Timmermans, aki múlt héten Magyarországon is járt az MSZP kongresszusán, ahol a magyar szocialisták elfogadták a párt EP-listáját és választási programját is. Az EB-alelnök már itt is keményen kritizálta Orbánt, azonban nagyobb hangsúlya van annak, hogy most egy nemzetközi eseményen tette meg ugyanezt.

Timmermans: Orbánnak csak a hangja nagy Szerinte nem kell túlbecsülni és nem kell tőle megijedni.

Timmermans arról is beszélt, hogy a magyar kormány költhetné a hazug plakátok helyett arra is a pénzét, hogy kevesebb fiatal vándoroljon ki, vagy eltűnjön a férfiak és a nők bére közötti különbséget.

Az EB-alelnök megemlítette, hogy már minden hatodik magyar gyerek Magyarországon kívül születik.

Timmermans azzal zárta beszédét, hogy minden hazugságra tényekkel kell válaszolniuk, és minden sértésre kedves szavakkal.

Kiemelt kép: John THYS / AFP